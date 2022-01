CNN publie une déclaration au milieu des rumeurs, Andy Cohen serait licencié du concert du réveillon du Nouvel An

CNN a officiellement pesé sur la performance d’Andy Cohen lors de son émission en direct du réveillon du Nouvel An vendredi, et les rumeurs selon lesquelles Cohen a déjà été licencié de l’émission de l’année prochaine. Dans un communiqué publié par E! News, un porte-parole de CNN a déclaré: « Andy a dit quelque chose qu’il ne devrait pas avoir à la télévision en direct. Nous en avons discuté avec lui et nous sommes impatients de le revoir l’année prochaine. »

Cohen a eu quelques moments surexcités le soir du Nouvel An, et a ensuite tweeté qu’il avait été « trop ​​servi », confirmant les soupçons des téléspectateurs qu’il était ivre. L’animateur de télé-réalité s’en est pris au maire de New York, Bill de Blasio, a plaisanté sur ses parents âgés utilisant de la marijuana et s’est moqué de l’émission concurrente sur ABC. Lundi, Radar Online a rapporté que la performance de Cohen avait « embarrassé » les membres du personnel de CNN et qu’il avait déjà été licencié de l’émission pour 2022. Le média a cité des sources internes anonymes, alors qu’E! News a cité une déclaration au dossier.

Andy Cohen vient de traîner Bill DeBlasio le long de la 7e Avenue #CNNNYE pic.twitter.com/5m1DEVvZwx – Wes Reynolds (@WesReynolds1) 1er janvier 2022

Cohen a semblé faire la lumière sur les mésaventures sur les réseaux sociaux et les a abordés plus en profondeur dans son émission de radio SiriusXM. Il a déclaré: « La seule chose que je regrette d’avoir dit, la seule chose est que j’ai critiqué l’émission ABC et j’aime vraiment Ryan Seacrest et c’est un gars formidable. Et je regrette vraiment d’avoir dit ça, et j’étais juste stupide et ivre et je me sentais ce. »

Au cours de l’émission du Nouvel An, Cohen s’est moqué : « Le groupe de perdants de Ryan Seacrest qui se produit derrière nous. Je veux dire, avec tout le [respect], si vous avez regardé ABC ce soir, vous n’avez rien vu. Je suis désolé ».

« Les gros titres sur Ryan Seacrest sont tous comme si je détruisais Ryan Seacrest », a-t-il déclaré. « Je suis genre, vraiment, j’espère qu’il entendra le clip. Tu vois ce que je veux dire ? »

Ce gars d’Andy Cohen est un mec ennuyeux. Ramenez Kathy Griffin. – Tim Wycoff (@tim_wycoff) 1er janvier 2022

Si Cohen conserve le travail d’hébergement en 2022, certains téléspectateurs seront déçus. Comme cela est devenu courant au cours des deux dernières années, l’émission de vendredi soir a déclenché des discussions sur la comédienne Kathy Griffin, qui a animé l’émission de 2009 à 2017 aux côtés d’Anderson Cooper. Griffin a été licenciée après avoir créé et publié une image donnant l’impression qu’elle tenait la tête coupée de l’ancien président Donald Trump.

Selon CNN, le plan est que Cohen et Cooper retournent à New Year’s Eve Live en décembre malgré tout faux pas ou tollé des fans au nom de Griffin. Cohen continue d’animer son émission de radio et Watch What Happens Live sur Bravo.