CNN Pundit a une « anxiété de séparation » de Brian Williams, compare Lara Logan à Drug Addict

L’ancien journaliste des médias de Baltimore Sun, David Zurawik, est un invité régulier de l’émission Reliable Sources de Brian Stelter, en partie à cause de sa haine éhontée de Fox News et de Trump, mais aussi à cause de son adoration servile des stars des médias libéraux.

Lors de l’émission de dimanche, Zurawik a affiché son inclinaison en insistant sur le fait que Chris Cuomo a fait un « travail formidable » pour CNN et a avoué « J’ai une anxiété de séparation » à propos de Brian Williams quittant son émission MSNBC. Mais Lara Logan de Fox est comme une toxicomane.

Supposons que Stelter était très satisfait et qu’il le maintiendra dans la rotation régulière. Ce sont d’abord les bisous des démocrates éthiquement compromis :

Apportez la « piste du rire » pour l’idée que Cuomo était « compétitif » dans les cotes. C’est comme louer les Lions de Detroit comme étant « compétitifs ». Zurawik déteste tellement Fox qu’il va ignorer les gros titres comme « Fox News Nabs 94 of Top 100 Live Cable Telecasts » ou que Sean Hannity attire environ trois millions de téléspectateurs à Cuomo « presque un million ».

Des gens comme Zurawik et Stelter proclament qu’ils vénèrent le professionnalisme dans les médias, et pourtant ils ont toujours les sentiments les plus tendres pour Brian Williams, qui n’aurait même pas dû être récompensé par une émission MSNBC après avoir été exposé comme un menteur en série sur ses exploits personnels dans les ouragans. et les zones de guerre.

Plus tard dans l’émission, Stelter a demandé à Zurawik si Lara Logan était en quelque sorte en « temps mort » de Fox News après avoir comparé le Dr Fauci au Dr Mengele. Cette explosion était mauvaise, mais depuis quand CNN se promène-t-il sur les comparaisons nazies alors qu’il jette cette boue régulièrement ?? Dans son émission, Stelter a laissé un invité dire que Donald Trump tuerait plus de gens que Hitler, Staline et Mao réunis !

ZURAWIK : C’est quelqu’un qui était une grande, grande star et un journaliste exceptionnel, et la plus grande et la plus importante production de journalisme télévisé de l’histoire du média, 60 minutes. Elle n’est plus pertinente, elle s’est déplacée vers les marges et elle a adopté ce livre de jeu que Donald Trump a utilisé, et maintenant Lauren Boebert, et les gens d’extrême droite se servent d’être super transgressifs pour attirer l’attention sur eux-mêmes.

C’est un peu comme la toxicomanie parce que vous devez devenir de pire en pire et de plus en plus laid et de plus en plus méchant et méchant, et ils continuent à le faire.

Elle en fait partie maintenant. Et c’est – et ce n’est pas triste. C’est honteux. Mais plus honteux ou tout aussi honteux, c’est que Fox ne commente pas, ne dénonce pas ces mots et c’est un manque de respect envers tous ceux qui le feraient – ​​qui ont péri dans l’enfer de l’Holocauste et leurs survivants aujourd’hui, c’est déplorable. Mais c’est l’état, notre politique et dans une certaine mesure journalistique parce que Fox se qualifie d’institution journalistique, a décliné.