Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations. Si vous voulez un mobile avec les meilleures spécifications à un prix cassé, le realme GT est exactement ce que vous recherchez. Il équipe le processeur Snapdragon 888, un écran Super AMOLED à 120 Hz et une charge rapide à 65 W, […] More