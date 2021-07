CNN rabaisse et intimide les parents préoccupés par la propagande raciste dans les écoles .

Les journalistes de CNN pensent que c’est leur travail d’intimider les parents et les conservateurs préoccupés par l’enseignement de la propagande libérale à la prochaine génération. C’était évident aujourd’hui, lorsqu’un journaliste de CNN a déprécié les parents qui protestaient contre la théorie critique de la race dans les écoles de leurs enfants comme étant ignorants et soumis à un lavage de cerveau par Fox News.

La co-animatrice Brianna Keilar a commencé le segment en notant la controverse entre les syndicats d’enseignants adoptant la théorie critique de la race et les parents qui s’y opposent, avant de plonger directement dans la moquerie et la condescendance. La correspondante Elle Reeve a déclaré sans ambages que les parents avaient tout simplement tort :

Après avoir joué des montages de parents s’exprimant avec émotion lors d’une réunion du conseil scolaire à Philadelphie et des personnalités de Fox News mettant en garde contre la théorie critique de la race, Reeve a donné une conférence: «La théorie critique de la race dit que l’inégalité raciale est perpétuée par le racisme ancré dans les lois américaines. Pas par sectarisme individuel. Mais la propagande incessante de certains conservateurs a créé une panique selon laquelle les Blancs et en particulier les enfants blancs sont attaqués. »

Le journaliste a ensuite tenté de faire honte à un parent inquiet qui a retiré ses enfants de l’école publique après avoir vu ce qu’on leur apprenait. Reeve a harcelé la mère pour avoir nié que le pays était «structurellement raciste» et s’est moquée de ses inquiétudes concernant l’infiltration de la propagande d’Antifa et du BLM dans les écoles. Plus tard, Reeve a grillé un manifestant anti-CRT sur sa connaissance ou son absence de « savants et concepts » spécifiques dans la théorie critique de la race. Newsflash CNN, vous n’avez pas besoin d’aller à l’école supérieure pour comprendre que la propagande comme celle-ci enseignée aux enfants de la maternelle est abusive. Encore plus risible, la journaliste de CNN a fait preuve de sa propre ignorance en affirmant que la clause de compromis 3/5 de la Constitution était raciste.

Tout en attaquant les parents et les critiques, Reeve a donné à un enseignant pro-CRT tout le temps de vanter ses mérites, sans critique. L’enseignante a étrangement nié avoir enseigné le CRT (même si elle l’enseigne), avant de vanter à quel point c’est génial :

Reeve a donné à cet enseignant le dernier mot pour terminer le segment. Tout comme Eddie Glaude de MSNBC l’a fait hier, l’enseignant, et CNN par procuration, ont suggéré que les critiques et les conservateurs avaient des motifs politiques infâmes derrière leur inquiétude concernant l’idéologie dangereuse :

Ensuite, les co-animateurs ont adoré le rapport de Reeve. Elle a peint les parents et la droite comme ignorants, une fois de plus :

CNN nouveau jour

7/7/2021

BRIANNA KEILAR :… Les politiciens républicains ont présenté cette théorie comme une menace pour les enfants américains et les législatures de plus de 12 États ont proposé des projets de loi pour l’interdire. [Randi]Weingarten dit que son syndicat est prêt à défendre tout membre puni pour avoir donné des cours sur la race et le racisme.

…

KEILAR : Alors Elle, ces opposants virulents à la théorie critique de la race comprennent-ils vraiment ce que c’est ?

ELLE REEVE : Non, et pourquoi le feraient-ils ? C’est une théorie académique principalement enseignée au niveau des étudiants diplômés. Mais ce qu’ils pensent que cela signifie, c’est enseigner aux enfants blancs que tous les blancs sont mauvais et racistes. Bien sûr, ils en ont peur.

…

REEVE : À la suite des protestations contre le meurtre de George Floyd, les politiciens républicains ont présenté la théorie critique de la race comme une menace pour l’esprit impressionnable des enfants américains.

…

REEVE : Nous voulions rencontrer les vraies personnes qui travaillent avec de vrais enfants dans de vraies écoles. Nous avons donc parlé à Keziah Ridgeway, qui enseigne l’histoire afro-américaine au lycée et discute du CRT dans son cours d’anthropologie. Puis-je commencer par une question très simple. Qu’est-ce que la théorie critique de la race ?

KEZIAH RIDGEWAY [high school teacher of anthropology]: Oui. La théorie critique de la race n’est pas enseignée dans les écoles. C’est une théorie, c’est une lentille permettant de voir l’histoire et la façon dont la loi et la race se chevauchent et se connectent dans la société. Cela peut-il influencer la façon dont certains enseignants enseignent ? Oui, mais c’est une bonne chose, non ? Parce que la race et le racisme sont littéralement les éléments constitutifs de ce pays. Alors comment ne pas en parler ?

REEVE : La théorie critique de la race dit que l’inégalité raciale est perpétuée par le racisme ancré dans les lois américaines. Pas par sectarisme individuel. Mais la propagande implacable de certains conservateurs a créé une panique selon laquelle les Blancs et en particulier les enfants blancs sont attaqués.

[montage of Fox News’ personalities]

RIDGEWAY : Ce sont des choses systémiques. L’ignorer perpétue le problème en le reconnaissant, nous pouvons trouver des solutions et nous pouvons régler les problèmes et les inégalités qui existent dans notre pays. Je pense donc que l’enseigner de cette façon fait en fait le contraire de ce que ces gens disent.

REEVE : Apprenez-vous aux enfants à détester l’Amérique ?

RIDGEWAY : Non, j’apprends aux enfants à remettre en question l’Amérique et c’est ce qui fait un bon patriote.

…

[PARENT] ELANA … Prendre un pinceau large et peindre ce pays comme structurellement raciste, c’est insensé.

REEVE : Pourquoi est-ce fou, cependant ?

ELANA Parce que c’est un mensonge.

REEVE : L’année dernière, Elana a reçu un e-mail de son école pour enfants, indiquant que les élèves en apprendraient davantage sur le rôle de la race dans la société américaine. Elle pensait que le matériel était raciste, alors elle a retiré ses enfants de l’école publique. Ensuite, elle a créé un groupe de défense « pas de virage à gauche dans l’éducation » pour attirer l’attention sur ses affirmations selon lesquelles le CRT empoisonne les jeunes esprits. …

REEVE : La propagande anti-crt attire de grandes foules.

…

REEVE : Qu’est-ce que la théorie critique de la race ?

SAM JONES, COLLEGE REPUBLICAIN, PROTESTANT ANTI-CRT : La théorie critique de la race, l’idée qui a été enseignée aux jeunes de notre pays selon laquelle la façon dont vous êtes né contribue à la quantité de succès que vous pouvez obtenir dans ce pays. Ce n’est pas vrai. Il déclare essentiellement que les blancs sont nés avec tout et si vous n’êtes pas blanc, vous êtes né avec rien.

REEVE : Pouvez-vous nommer des spécialistes de la théorie des races critiques ?

JONES : Probablement pas.

REEVE : Pouvez-vous nommer des concepts critiques de la théorie des races ?

JONES : Je ne sais pas quels sont les concepts. Je pense avoir assez bien résumé la théorie critique de la race dans son ensemble.

CRAIG LEWIS, COLLEGE REPUBLICAN : Décrire le pays comme un pays intrinsèquement raciste depuis sa fondation, je pense que c’est dangereux.

REEVE : Le Compromis est inscrit dans la Constitution dans laquelle les esclaves sont comptés comme les trois cinquièmes d’une personne.

LEWIS : Bien sûr. Cela a été appliqué à une époque antérieure. Ce n’est évidemment plus le cas actuellement.

REEVE : Eh bien, vous venez de mentionner la fondation du pays. Donc.

LEWIS : Eh bien, oui. Ce n’était pas parfaitement écrit dans la Constitution.

REEVE : Quand avez-vous entendu parler pour la première fois de la théorie critique de la race ?

MEKKAH X MOHAMMED, PARENT PRÉOCCUPÉ : À un moment de l’année dernière.

REEVE : Où l’as-tu vu ?

MOHAMMED : Sur Fox News.

MOHAMMED : L’idée que vous ne pouvez pas réussir en fonction de votre race est ridicule. Ce n’est pas les années 1960, simplement parce que votre couleur de peau ne signifie pas que vous ne pouvez pas réussir ici en Amérique, point à point.

…

RIDGEWAY..Et je pense que nous leur rendons un mauvais service en continuant à prétendre que la théorie critique de la race est le problème alors que vous ne voulez vraiment pas que les enfants apprennent la vérité, car non seulement ils deviennent des penseurs critiques, mais ils deviennent également des électeurs. Et c’est ce qui fait peur à beaucoup de ces gens. Ils savent qu’au fur et à mesure que cette génération vieillit, beaucoup de ceux qui élaborent ces lois seront démis de leurs fonctions.

REEVE : Tous ces opposants à la théorie critique de la race nous ont dit que, bien sûr, le racisme était un problème dans le passé. Mais ce n’est pas maintenant. Et donc nous sommes entrés dans ces longues conversations sur le moment exact où ils pensaient que le racisme avait pris fin en Amérique. Et ils n’avaient pas de bonne réponse.

KEILAR : Qu’est-ce qu’ils t’ont dit ? Quelles ont été leurs réponses à cela ? Ont-ils pointé vers des points de données spécifiques ?

REEVE : Eh bien, une personne a proposé les années 90. Une autre personne a dit, eh bien, les années 50 et 60 étaient vraiment mauvaises, mais cela s’est terminé dans les années 80 et 90. D’autres personnes ont pointé du doigt Barack Obama.

KEILAR: C’est un rapport fascinant et un regard en profondeur si important que vous y avez jeté, Ellie, merci.

REVE : Merci.

KEILAR : Jean ?

BERMAN : C’était super.

KEILAR : Non ?

BERMAN: C’était tellement génial. Et juste la façon dont les questions sont posées, juste en posant des questions simples, vous avez tellement révélé. Je veux dire, c’était juste fantastique.