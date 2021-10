CNN refuse de s’excuser auprès de Joe Rogan, disant qu’il a poussé des théories du complot dangereuses

Au cours des derniers mois, Joe Rogan a poussé l’hésitation vaccinale à ses millions d’auditeurs. En mai, il s’est demandé à haute voix pourquoi des personnes jeunes et en bonne santé se feraient vacciner.

PASADENA, CA – 17 AVRIL: Le comédien Joe Rogan se produit lors de son apparition au Ice House Comedy Club le 17 avril 2019 à Pasadena, en Californie. (Photo de Michael S. Schwartz/.)

Puis Rogan lui-même a eu COVID-19. Il s’est traité à la fois avec des traitements efficaces comme les anticorps monoclonaux et des traitements démystifiés comme l’ivermectine. CNN a déchiré l’hôte Spotify pour avoir poussé l’ivermectine. Cela a rendu furieux Rogan, qui a menacé de poursuivre le réseau.

CNN a répondu aux affirmations de Rogan dans une déclaration de jeudi qui disait :

« Le cœur de ce débat a été délibérément confus et finalement perdu. Il n’a jamais été question de dosage d’Ivermectine entre le bétail et l’humain. Le problème est qu’une voix puissante dans les médias, qui par l’exemple et à travers sa plate-forme, a semé le doute dans la science éprouvée et approuvée des vaccins tout en promouvant l’utilisation d’un traitement non prouvé pour covid-19 – un médicament développé pour éloigner les parasites dans animaux de la ferme. La seule chose que CNN a mal faite ici a été de blesser l’ego d’un podcasteur populaire qui a poussé des théories du complot dangereuses et a risqué la vie de millions de personnes en le faisant.