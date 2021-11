CNN renforce le contrôle des armes à feu après des homicides records à Philadelphie

Entre vendredi et samedi, le correspondant Brynn Gingras est apparu dans plusieurs émissions de CNN avec un reportage racontant que Philadelphie était sur le point de battre son record historique d’homicides.

Au lieu de blâmer carrément l’hostilité de la gauche envers les policiers des dernières années – dirigés par les médias libéraux – Gingras a blâmé des facteurs comme la pandémie et la disponibilité des armes à feu.

Vendredi, Gingras est apparu sur CNN Newsroom le matin et à nouveau dans l’après-midi. Après avoir commencé par rappeler la récente augmentation du nombre d’homicides dans la ville qui a atteint 500 la semaine dernière, Gingras a mis en cause plusieurs facteurs. Apparaissant en direct à 13 h 52 heure de l’Est, elle a déclaré :

Et il y a beaucoup de problèmes ici qui contribuent à cela. Et comme je l’ai dit, il n’y a pas non plus de solution simple. Nous sortons bien sûr de la pandémie – l’économie y contribue – mais les fonctionnaires disent que le problème le plus important auquel ils sont confrontés est la quantité d’armes à feu qui sont dans la rue – la disponibilité de ces armes. Et, honnêtement, Jessica, si vous parlez aux services de police de tout le pays, du moins dans les grandes villes – New York, comme ici, Los Angeles, Chicago – ils vous diront qu’il y a tout simplement trop d’armes à feu dans les rues.

Elle a ensuite branché la pression démocrate pour plus de contrôle des armes à feu en ajoutant :

Quand vous allez à Philadelphie, ils supplient la législature de l’État de vous aider. Ils disent qu’il est trop facile pour ces acheteurs de paille – pour les gens de mettre la main sur de nombreuses armes et de les revendre dans la rue. Et ils espèrent que s’ils ont encore plus d’aide, ils pourront aider à réduire tous ces horribles homicides qui se produisent, encore une fois, à Philadelphie. Mais nous le constatons dans tout le pays.

Mais l’augmentation des homicides à Philadelphie reflète l’augmentation nationale des homicides qui a commencé à se produire après la réaction de la gauche à la mort de Mike Brown à Ferguson, Missouri, en août 2014, impliquant la police. En 2021, il y a eu une augmentation encore plus importante des meurtres après l’attention renouvelée portée à la violence par la police.

Le samedi du jour nouveau, Gingras réapparut et observa de la même manière :

C’est un problème majeur auquel non seulement Philadelphie est confrontée, mais bien sûr, nous l’avons vu dans tout le pays dans les grandes villes – New York étant l’une d’entre elles – où la pandémie – où les manifestations, les conséquences de toutes les manifestations avec l’injustice raciale et la brutalité policière – avec l’économie – certains de ces facteurs y contribuent. .. Et tous ces dirigeants que vous venez de voir là-bas – ils supplient également la législature de l’État de Pennsylvanie d’avoir des lois plus strictes sur les armes à feu, disant essentiellement que les gens peuvent simplement acheter autant d’armes qu’ils le souhaitent en achetant de la paille, puis les revendre dans la rue , et cela contribue également à la violence armée à laquelle nous assistons.

Les transcriptions suivent :

Salle de presse de CNN avec Ana Cabrera

26 novembre 2021

13 h 51 heure de l’Est

JESSICA DEAN :, HTE DE REMPLISSAGE : La ville de Philadelphie marque une étape sombre – 500 homicides depuis le début de l’année. Cela équivaut à un record établi en 1990. Les autorités affirment que le dernier homicide de mercredi était considéré comme de la violence domestique, mais derrière chaque chiffre se cache une personne et une vie écourtée. Brynn Gingras de CNN suit l’histoire pour nous. Brynn, qu’entendons-nous de plus de la part des autorités municipales au sujet des efforts déployés pour arrêter la violence ?

BRYNN GINGRAS : Oui, Jessica, ils investissent littéralement des millions de dollars dans des programmes dans la ville de Philadelphie pour aider à la production criminelle, à la prévention du crime, en espérant que cela aidera même un peu, mais, bien sûr, ce n’est Ce n’est pas un problème simple. Je veux vous lancer cette statistique, cependant, pour Philadelphie et ce jalon qu’ils ont atteint. Eh bien, ils font en moyenne un homicide toutes les 16 heures. Les membres du conseil municipal disent littéralement : « Arrêtez de vous entretuer ». Je veux que vous entendiez maintenant le maire.

MAIRE JIM KENNEY (D-PHILADELPHIE) : À 299 261, personne ne m’a jamais posé de question sur les homicides. Je suis maire depuis six ans, et je ne me souviens pas avoir attiré toute cette attention sur moins de 300. Donc, je veux dire, un c’est trop — un homicide c’est trop.

GINGRAS : Et il y a beaucoup de problèmes ici qui contribuent à cela. Et comme je l’ai dit, il n’y a pas non plus de solution simple. Nous sortons bien sûr de la pandémie – l’économie y contribue – mais les fonctionnaires disent que le problème le plus important auquel ils sont confrontés est la quantité d’armes à feu qui sont dans la rue – la disponibilité de ces armes. Et, honnêtement, Jessica, si vous parlez aux services de police de tout le pays, du moins dans les grandes villes – New York, comme ici, Los Angeles, Chicago – ils vous diront qu’il y a tout simplement trop d’armes à feu dans les rues.

Quand vous allez à Philadelphie, ils supplient la législature de l’État de vous aider. Ils disent qu’il est trop facile pour ces acheteurs de paille – pour les gens de mettre la main sur de nombreuses armes et de les revendre dans la rue. Et ils espèrent que s’ils ont encore plus d’aide, ils pourront aider à réduire tous ces horribles homicides qui se produisent, encore une fois, à Philadelphie. Mais nous le constatons dans tout le pays.

(…)

Le samedi du nouveau jour de CNN

27 novembre 2021

6h32

GINGRAS: C’est un problème majeur auquel non seulement Philadelphie est confrontée, mais bien sûr, nous avons vu cela dans tout le pays dans les grandes villes – New York étant l’une d’entre elles – où la pandémie – où les manifestations, les conséquences de tous les protestations avec injustice raciale et brutalité policière – avec l’économie – certains de ces facteurs y contribuent. .. Et tous ces dirigeants que vous venez de voir là-bas – ils supplient également la législature de l’État de Pennsylvanie d’avoir des lois plus strictes sur les armes à feu, disant essentiellement que les gens peuvent simplement acheter autant d’armes qu’ils le souhaitent en achetant de la paille, puis les revendre dans la rue , et cela contribue également à la violence armée à laquelle nous assistons.

Ils y consacrent également beaucoup d’argent – des millions de dollars – pour essayer de freiner cette violence dans les programmes destinés aux personnes vivant dans cette ville. Et ils espèrent que le nombre sinistre de 500 personnes tuées sera suffisant pour essayer de faire comprendre aux gens que chaque chiffre est une vie, et qu’on espère que la violence s’arrêtera.