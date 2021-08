CNN RIPPED pour avoir signalé des problèmes personnels à Floyd Ray Roseberry ⋆ 10z viral

in

CNN a fait face à une réaction en ligne après avoir signalé le suspect d’une tentative d’attentat à la bombe à la Bibliothèque du Congrès Floyd Ray Roseberry’s problèmes « personnels » et leur effet sur la motivation de ses actions.

Roseberry a été arrêté jeudi après une impasse dans laquelle il a menacé de faire exploser des explosifs à moins que le président Joe Biden démissionnaire et ancien président Donald Trump l’a remplacé.

Après l’arrestation du suspect, CNN a rendu compte de la conférence de presse du chef de la police du Capitole des États-Unis, Tom Manger, au cours de laquelle les motivations du suspect n’ont pas été discutées, mais le correspondant des forces de l’ordre de CNN Whitney sauvage offert un.

“Le chef, peu de temps après que vous ayez fait cette déclaration, a également déclaré qu’il croyait comprendre que le suspect avait subi de nombreux traumatismes personnels, peut-être la mort dans sa famille, la mort de personnes proches de lui, il y avait des problèmes personnels, je Je suppose que je dirais que des fardeaux personnels pèsent sur lui en ce moment, comme on peut s’y attendre de la part de quelqu’un qui est suffisamment désespéré pour conduire sur le trottoir à l’extérieur de la bibliothèque du Congrès et dire qu’il a un engin explosif », a déclaré Wild, faisant non. mention des demandes claires que le suspect a diffusées en direct pendant l’impasse.

Les utilisateurs de Twitter en ont profité pour se moquer de CNN et pour souligner le traitement disparate que reçoivent les suspects blancs.

CNN rapportant que le bombardier Trump MAGA aujourd’hui à Washington traitait de problèmes “personnels” Hmmm – Eric Boehlert (@EricBoehlert) 19 août 2021

Chaque terroriste a des problèmes personnels. Ils les résolvent souvent par le terrorisme. https://t.co/5Mx4W3vt3g – Malcolm Nance (@MalcolmNance) 19 août 2021

Pourquoi les représentants du gouvernement donnent-ils constamment des laissez-passer aux terroristes ? – rosanna arquette (@RoArquette) 19 août 2021

Qui diable ne s’occupe PAS des problèmes personnels ? La plupart d’entre nous, vous savez, ne bombardent pas les lieux. Nous mangeons juste trop de restauration rapide ou de gâteau en feuille. Si tout le monde avec des problèmes personnels bombardait des endroits. #MAGATerrorists https://t.co/DpgAJmSMF8 – Christopher Reeves (@tmservo433) 19 août 2021

Ahhh, pile dans les temps. Le terroriste domestique blanc était juste mentalement instable et avait des « problèmes personnels ». Comment délicieusement sur la marque pour MSM. https://t.co/siFyLi9aDC – Jax persiste (@LadyJayPersists) 19 août 2021

Ces problèmes personnels impliquent-ils qu’il soit blanc? Lui ont-ils acheté Burger King ? https://t.co/g77xUaW0B8 – Steve Marmel (@Marmel) 19 août 2021

Ce n’est pas grave, car ce membre #whiteprivilege des #MAGATerrorists de #TrumpIsATraitor avait des problèmes “personnels”, alors, vous savez, libérez-le sous la garde de maman et papa https://t.co/gs0icpAqMN – Emily Kay (@golfexaminer) 20 août 2021

Eh bien, les Blancs obtiennent un laissez-passer général contre le terrorisme s’ils passent une mauvaise journée. https://t.co/d5UE93aQi8 – Markos Moulitsas (@markos) 19 août 2021

putain d’enfer https://t.co/1SgdbQFqyf – Joshua Holland (@JoshuaHol) 19 août 2021

