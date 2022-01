CNN s’adresse au Jab « ivre » du Nouvel An d’Andy Cohen

Andy Cohen vous avez appris sa leçon.

Tout en organisant le compte à rebours du Nouvel An de CNN avec Anderson tonnelier, Cohen dit qu’il était « un poil trop servi », a-t-il écrit sur Instagram après le spectacle, ce qui l’a amené à prendre un coup au réveillon du Nouvel An d’ABC – et par extension, son hôte, Ryan Seacrest.

Cohen a ensuite révélé sur Andy Cohen Live de SiriusXM qu’il le regrettait.

« La seule chose que je regrette d’avoir dit, la seule chose est que j’ai claqué l’émission ABC et j’aime beaucoup Ryan Seacrest et c’est un mec super « , a dit Cohen. Et je regrette vraiment d’avoir dit ça, et j’étais juste stupide et ivre et je le ressentais. «

Maintenant, son employeur CNN a pesé et se tient aux côtés de Cohen. Contrairement à certains rapports, Cohen n’a pas été licencié du concert d’hébergement pour aucun de ses commentaires. (Il a également parlé du maire de la ville de York Bill de Blasio et fondateur de Facebook Mark Zuckerberg).

Dans une déclaration à E! News, CNN a déclaré: « Andy a dit quelque chose qu’il ne devrait pas avoir à la télévision en direct. Nous en avons discuté avec lui et nous sommes impatients de le revoir l’année prochaine. »