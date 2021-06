CNN sceptique quant au rapport absolvant Trump sur les actions anti-émeutes de DC ⋆ 10z viral

Les journalistes de CNN sont tellement mordus par le syndrome de dérangement de Trump que la publication d’un rapport d’un inspecteur général réfutant le récit anti-Trump des médias libéraux sur le nettoyage de Lafayette Park les a poussés à lutter pour sauver leurs théories anti-Trump.

Après que le rapport de la semaine dernière du département américain de l’Intérieur a révélé que le président Donald Trump n’avait pas ordonné que les manifestants soient expulsés de force afin qu’il puisse organiser une séance de photos en juin dernier, Jim Acosta de CNN a rejoint le New Day de jeudi pour réagir avec scepticisme, Acosta suggérant que l’inspecteur général essayait de trouver un emploi pour Trump.

De plus, les CNNers ont tenté de blâmer Trump pour le département de la police métropolitaine de DC en utilisant des gaz lacrymogènes près de Lafayette Park même si le MPD était sous le contrôle du gouvernement local de DC contrôlé par les démocrates. L’année dernière, la même émission de CNN avait comparé l’opération au massacre de la place Tiananmen.

Lorsque la co-animatrice Brianna Keilar a abordé le sujet, elle a demandé si le rapport « soulevait plus de questions qu’il n’en répondait », amenant Acosta à répondre :

Eh bien, je pense certainement que cela soulève plus de questions que cela n’apporte de réponses. Je veux dire, vous savez, le rapport de l’IG dit que la police du parc a nettoyé le parc dans le but d’installer cette clôture, car les manifestants devaient évidemment être éloignés de cette zone où ils dégradaient des statues et abattaient potentiellement Andrew Jackson. statue et ainsi de suite.

Acosta n’a pas mentionné qu’un grand nombre d’officiers avaient été blessés dans la région de Lafayette Park au cours de la première semaine de manifestations, ce qui était supérieur au nombre de blessés lors des émeutes du Capitole du 6 janvier.

Le journaliste libéral de CNN a rapidement ajouté : « Ils frappaient violemment les manifestants, les gazaient lacrymogènes. Souvenez-vous, à l’époque, la Maison Blanche nous disait : “Nous n’avons pas utilisé de gaz lacrymogène”. La police de DC utilisait des gaz lacrymogènes.

Le rapport a conclu que les agents fédéraux n’avaient pas utilisé de gaz lacrymogène parce qu’on leur avait ordonné de ne pas le faire, mais la police de DC – qui était toujours sous contrôle local – a utilisé du gaz CS relativement à proximité lorsque certains manifestants ont violemment attaqué des agents.

Acosta s’est alors accroché à l’idée qu’il doit encore y avoir un scandale Trump quelque part qui est toujours dissimulé :

Encore une fois, ne reconnaissant pas qu’il y avait eu beaucoup de violence de la part des manifestants violant le couvre-feu au cours des premières nuits, et que la foule aurait grossi au lieu de diminuer à l’approche du couvre-feu de 19 heures, Acosta a décrit les manifestants comme étant pacifiques alors qu’il se plaignait :

Le co-animateur John Berman est ensuite intervenu pour suggérer que d’autres informations scandaleuses étaient dissimulées.

En revanche, la correspondante des forces de l’ordre de CNN, Whitney Wild, était plus une journaliste honnête lorsqu’elle a rapporté les faits lorsque l’histoire a éclaté mercredi après-midi, et encore une fois, elle est apparue sur CNN ce soir.

Et juste une semaine plus tôt, après que la police de DC Metro a admis qu’elle avait utilisé des gaz lacrymogènes ce soir-là, Keilar a commenté New Day dans lequel elle a essayé de blâmer Trump pour les activités de l’agence même si elle fonctionnait sous le contrôle local. du maire démocrate et du conseil municipal de DC.

L’émission New Day de jeudi a été commanditée en partie par Lexus. Leurs coordonnées sont liées.

Les transcriptions suivent :

Le nouveau jour de CNN

10 juin 2021

7 h 13, heure de l’Est

BRIANNA KEILAR: Je veux me tourner maintenant et vous parler un peu de ce rapport de l’IG, du rapport de cet inspecteur général sur un jour très important, c’est-à-dire lorsque Lafayette Square a été nettoyé, puis nous avons vu le président Trump avec sa séance de photos devant de l’église là-bas. Dites-nous ce que nous apprenons et dites-nous ce que cela signifie. Dites-nous si cela soulève plus de questions que de réponses. Qu’est-ce que tu penses?

JIM ACOSTA : Eh bien, Je pense certainement qu’il soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Je veux dire, vous savez, le rapport de l’IG dit que la police du parc a nettoyé le parc dans le but d’installer cette clôture, car les manifestants devaient évidemment être éloignés de cette zone où ils dégradaient des statues et abattaient potentiellement Andrew Jackson. statue et ainsi de suite.

J’étais dans la roseraie ce jour-là lorsque Trump a prononcé ce discours et a dit: “Je vais dans cet endroit spécial”, en parlant de l’église, et vous pouviez entendre la police du parc et d’autres forces fédérales, la police de DC, nettoyer le parc. . Ils frappaient violemment les manifestants, injectaient des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Souvenez-vous, à l’époque, la Maison Blanche nous disait : « Nous n’avons pas utilisé de gaz lacrymogène. La police de DC utilisait des gaz lacrymogènes.

L’autre chose qui n’est pas claire à propos de tout cela est, vous savez, que savait l’équipe de la Maison Blanche à ce moment-là ? Selon le rapport de l’inspecteur général, ils n’ont pas parlé aux hauts responsables de la Maison Blanche, ils n’ont pas parlé aux services secrets. Cela soulève donc certainement d’autres questions. Et je dois dire, vous savez, comme J’ai lu ce rapport, il semblait que cet inspecteur général auditionnait pour devenir inspecteur général à Mar-a-Lago parce que, je veux dire, c’est presque un badigeon de ce qui s’est passé le 1er juin.

Ces manifestants manifestaient en grande partie pacifiquement et ont été violemment évacués de ce parc. C’était juste un coup dur pour le premier amendement, je pense, dans ce pays. Vous ne pouvez pas avoir des manifestants matraqués par des policiers lorsqu’ils essaient de faire une déclaration sur la justice raciale dans ce pays.

BERMAN: Le rapport de l’IG n’a pas dit, cependant, que cela ne s’est pas produit. Ce qu’il a vraiment dit spécifiquement, c’est que la police du parc et seulement la police du parc – pas nécessairement les services secrets ou d’autres organismes chargés de l’application des lois – mais la police du parc n’a pas autorisé ces manifestants afin que le président puisse aller brandir la Bible. C’est une conclusion étroite très spécifique.

ACOSTA: Et – mais ce que nous ne savons pas, c’est ce que la Maison Blanche complotait en même temps. Rappelez-vous – si vous regardez le rapport de cet inspecteur général – il y a une partie où un commandant de la police du parc parle au procureur général, et le procureur général dit – c’est dans le rapport de l’IG – ” ces manifestants seront-ils toujours là quand le président sort ? Donc, clairement, ils avaient l’intention d’utiliser la clairière du parc pour organiser cette séance de photos même si ce n’était pas l’intention initiale de la police du parc. Et donc, vous savez, je pense qu’il y a d’autres enquêtes en cours à Capitol Hill, à l’intérieur du ministère de l’Intérieur, au ministère de la Justice. Nous avons besoin de plus de réponses que cela. Cela ne va pas assez loin pour expliquer ce qui s’est passé ce jour-là.

KEILAR: Oui, qu’est-ce que – nous ne savons pas ce que l’AG a dit. Nous n’avons pas non plus entendu beaucoup de gens qui l’auraient su aussi –

ACOSTA : Oui.

KEILAR : – dans ce rapport.

—————————————————–

Salle de presse de CNN avec Ana Cabrera

9 juin 2021

13h35 heure de l’Est

ANA CABRERA : Nous avons cette nouvelle de dernière minute. Un tout nouveau rapport du gouvernement vient de paraître sur ce moment controversé impliquant l’ancien président Trump en juin dernier, où la police a gazéifié une foule de manifestants sur Lafayette Square avant que Trump ne se rende dans cette église voisine pour une séance de photos avec une Bible. Whitney Wild, correspondante de la police de CNN, se joint à nous maintenant avec ce que dit ce rapport. Whitney, que peux-tu nous dire ?

WHITNEY WILD: Eh bien, Ana, ce rapport, publié il y a quelques minutes à peine, dit que la police américaine du parc avait le pouvoir de nettoyer le parc Lafayette quand elle l’a fait. Il y avait une grande question à savoir s’ils auraient dû attendre ou non l’entrée en vigueur du couvre-feu de DC – c’était à 7h00 parce que nous savons que la police du parc a commencé à nettoyer cette zone autour du parc Lafayette vers 6h00. Voici donc ce que dit le rapport. Ils avaient le pouvoir de l’effacer quand ils l’ont fait. Ils n’avaient pas besoin d’attendre le couvre-feu. Il y avait aussi des questions sur les irritants chimiques qui ont été déployés – était-ce des gaz lacrymogènes ? N’était-ce pas des gaz lacrymogènes ?

Ce que nous avons appris de ce rapport, Ana, c’est que la police du parc n’a pas déployé de gaz lacrymogène. Au lieu de cela, ils ont déployé cet irritant chimique blanc, ce blanc – je suis désolé, une fumée blanche non irritante. C’est une distinction importante car ils avaient l’impression que leur plan opérationnel ne précisait pas qu’ils devaient utiliser des gaz lacrymogènes.

La police du parc a donc décidé très tôt qu’elle n’utiliserait pas de gaz lacrymogène – elle ne l’a pas fait. Le rapport indique que c’est le département de la police métropolitaine qui, plus tard, dans un autre endroit, a utilisé des gaz lacrymogènes. Donc, la sorte de fumée blanche que vous voyez déployée par la police du parc et ses partenaires chargés de l’application de la loi, c’est une fumée blanche non irritante. Donc une distinction importante là.

Cela n’a pas non plus été autorisé pour la visite du président dans cette église. C’était en fait une sorte de – je – je n’utiliserais pas le terme « hasard » – mais ce n’est pas clair pourquoi – eh bien, permettez-moi de revenir en arrière – laissez-moi vous expliquer tout le processus ici parce que c’était un – c’était une sorte de chose d’une journée qui a conduit à cette confrontation. Plus tôt dans la journée, la police du parc avait décidé de nettoyer la zone à l’extérieur du parc Lafayette car, le 1er juin, après des jours de troubles civils à Washington, ils avaient besoin d’un entrepreneur pour venir installer une clôture autour de la Maison Blanche. .

C’était à la demande de l’entrepreneur que cela se produise dans deux conditions — l’une, pendant les heures de clarté; et deux, avec une présence policière. La police du parc avait donc décidé de créer ce plan opérationnel – ils prévoyaient toujours de nettoyer la zone dans le but d’élever la clôture en toute sécurité – et non dans le but de permettre au président d’aller à l’église. Cette décision a été prise – le rapport ne donne pas d’avis sur la raison pour laquelle la décision a été prise, mais le moment choisi ici – même si cela semble, vous savez, à première vue, peut-être que c’était la raison. Le rapport dit que ce n’était explicitement pas la raison, Ana.