CNN se lance dans la démo pour promouvoir le projet de loi Biden dangereusement nocif – RedState ⋆ .

CNN devrait vraiment être payé autant que n’importe quel agent démocrate, car ils semblent sûrement faire tout ce qu’ils peuvent pour promouvoir Joe Biden.

Prenons cet effort par exemple.

Une fenêtre sur son âme? Il y a tellement de rotation là-bas que cela vous donnerait le vertige.

Mais c’est juste parce qu’il se soucie tellement, non?

Pour Biden, les infrastructures sont bien plus que de réparer les routes et les ponts, les aéroports et les voies ferrées qui grincent et s’effondrent, souvent comparés défavorablement aux projets brillants du XXIe siècle dans des pays en développement comme la Chine. Le programme est le dernier signe massivement ambitieux qu’il sent que le destin, les circonstances politiques et les changements dans l’opinion publique lui offrent une ouverture soudaine mais éphémère pour accomplir son objectif politique à long terme d’améliorer la vie des travailleurs américains.