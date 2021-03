CNN se moque de Trump en le qualifiant de «  peur des escaliers  », écume sur Biden Tumble ⋆ .

Laissez CNN faire preuve d’hypocrisie en ce qui concerne les escaliers. Il y a quatre ans cette semaine, le réseau câblé d’extrême gauche se moquait de Donald Trump comme prétendant «avoir peur des escaliers», y compris monter et descendre des avions. Mais maintenant, la station a en grande partie ignoré la chute de Joe Biden alors qu’il tentait de gravir l’Air Force One.

En mars 2017, La correspondante de CNN, Jeanne Moos, a cité d’autres personnes de façon moqueuse, «ScareCase» a gloussé un journal britannique lorsque le président Trump a pris le Premier ministre [Theresa] La main de May alors qu’ils montaient à la Maison Blanche.

Plus de moquerie Moos: «Depuis la première fois que l’on entend parler de la rumeur de phobie…. Je suis devenu un peu obsédé par le fait de regarder le président Trump regarder ses pas.

Comme l’a rapporté Fox News, CNN (avec MSNBC) n’était pas très intéressé par la chute de Biden en essayant de monter sur Air Force One:

Biden est tombé trois fois en montant à bord de l’avion présidentiel pour un voyage à Atlanta. La Maison Blanche a publié plus tard une déclaration disant qu’il allait bien et suggérant que le «vent» à Joint Base Andrews dans le Maryland était à blâmer pour l’épreuve.

Après avoir sonné l’alarme sur l’utilisation par le président Trump d’une rampe à l’Académie militaire américaine lors de l’élection présidentielle de 2020, CNN et MSNBC ont pratiquement ignoré vendredi la chute intense du président Biden en montant les escaliers sur Air Force One.

Curtis Houck, rédacteur en chef de NewsBusters, a cependant constaté que, pour Trump en 2020:

Une analyse de NewsBusters a révélé que CNN et MSNBC ont passé 50 minutes et 55 secondes (hors taquineries) le 15 juin à se délecter de l’épreuve comme un signe du déclin mental et physique supposé de Trump qui devait faire l’objet d’une enquête plus approfondie.