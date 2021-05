CNN s’émerveille des coups de gueule d’Obama contre Trump, obtenant des coulisses “ politiques ” ⋆ .

CNN a pris une brève pause de l’obsession de la «crise» du GOP pour se concentrer réellement sur le drame du parti démocrate le nouveau jour de ce matin. Les co-animateurs John Berman et Brianna Keilar se sont entretenus avec l’auteur et journaliste de l’Atlantique Edward-Isaac Dovere au sujet de son nouveau livre révélant à quel point le président Obama était perturbé par la victoire du président Trump en 2016 et comment il a même tenté d’influencer l’enquête Mueller.

Aucune de ces révélations n’a cependant été rapportée comme scandaleuse par CNN. En fait, les journalistes semblaient se réjouir de l’implication de l’ancien président dans les coulisses.

Après que les hôtes se soient émerveillés du drame entre la première famille et Kamala Harris après que Harris ait accusé Biden d’être raciste lors de l’un des débats primaires, les co-animateurs amusés sont passés aux diatribes notées R du président Obama contre le président Trump, révélées dans le livre. Les mots, “Nouveau livre: Obama a qualifié Trump de” raciste “et de” mère corrompue “” est apparu à l’écran. Le livre rapporte également un Obama déséquilibré qualifiant Trump de «fou», de «putain de fou» et de «cochon sexiste» dans les coulisses, bien que CNN n’ait pas mis ces insultes à l’écran.

John Berman a été fasciné par la colère d’Obama face à la victoire électorale de Trump en 2016, la qualifiant de «profondément intéressante»:

Vous savez, oui, ce que vous venez de rapporter là-bas, je pense que c’est peut-être le plus éclaboussant à cause de toutes les bouches de pot impliqués là-bas. Mais pour moi, certaines des choses les plus intéressantes que je n’avais pas lues auparavant concernaient le président Obama, beaucoup de choses et comment il est passé d’essayer de projeter cool à propos de l’élection de Trump dans une sorte d’incrédulité, assez rapidement Isaac.

L’écrivain de l’Atlantique et Berman se sont réjouis de la quantité de révélations maudites dans le livre, avant que Dovere ne qualifie cela de «passion» de l’ancien président:

Il y avait des moments passionnants dans le livre des démocrates, y compris du président Obama lui-même. Ce que vous voyez dans la façon dont le président Obama a réagi à l’élection du président Trump puis à sa présidence. C’est un processus en cours pour les démocrates dans leur ensemble au début en pensant, d’accord, peut-être que ce sera bien, nous n’aurons pas tant à nous opposer à changer très rapidement et à devenir de plus en plus inquiets à ce sujet.

Dovere a poursuivi en se vantant qu’Obama s’était inquiété après les élections de 2016 qui il y avait plus d’électeurs racistes de Trump dans le pays qu’il ne le pensait, qui a également fasciné CNN quand il l’a dit en novembre dernier, et n’est pas différent de ce que sa femme dit des conservateurs depuis des années:

Vous voyez, par exemple, dans le livre il y a une citation de Ben Rhodes, l’un des plus proches conseillers d’Obama qui dit que l’élection de Trump a donné à Obama le sentiment qu’il y avait plus de racisme dans le pays qu’il ne l’avait réellement réalisé et qu’il devait y faire face. Suite. Rhodes m’a dit qu’Obama avait été comme Jackie Robinson, sachant que les gens le chahutaient mais l’ignoraient, et une fois qu’il a vu à quoi ressemblait Trump même pendant la transition, il était devenu beaucoup plus sombre et n’était plus capable de l’ignorer de la même manière. .

Le co-animateur Keilar s’est émerveillé de cela avec: “C’est comme un moment de crise personnelle, je pense que cela fait partie de ce qui le rend si intéressant à la suite de l’élection de Trump.

Un peu plus tard, Berman a de nouveau admis à quel point il était «surpris» par des histoires dans le livre révélant à quel point Obama était hautement politique dans les coulisses de la présidence Trump. Dovere a vanté comment Obama essayait de «protéger [Robert] Mueller »de Trump:

BERMAN: Regardez. J’ai été vraiment surpris par vos reportages. C’est toujours génial de pouvoir lire ces livres et d’être surpris par des choses que vous ne saviez tout simplement pas. Je ne savais pas à quel point Barack Obama était politiquement actif dans les coulisses de la présidence Trump. Dans combien de choses différentes il était en quelque sorte impliqué. Donc, vous écrivez après que Trump a limogé Jeff Sessions en tant que procureur général, Obama a contacté George W. Bush pour publier une déclaration en faveur de l’enquête Mueller ou du moins leurs équipes ont parlé. Je veux dire, qu’est-ce qui s’est passé exactement ici? EDWARD-ISAAC DOVERE: Vous devez vous souvenir du moment. C’est juste après que les démocrates se débrouillent vraiment bien à mi-parcours en 2018. Puis Trump licencie Jeff Sessions. Il y a une panique, jusqu’où cela va-t-il aller, est-ce que ça va être un autre «massacre du samedi soir?» Et déjà Obama et son équipe se sont inquiétés du chemin que cela pourrait prendre, et ils ont pensé, devons-nous protéger Mueller? Et une idée a commencé à être discutée parmi certains des conseillers d’Obama pour peut-être dire, d’accord, obtenir une lettre, une déclaration avec George Bush et dire, voici un président républicain, voici un président démocratique, nous avions tous les deux embauché ce type, un directeur du FBI. Obama a prolongé son mandat. Il a été embauché sous Bush. Il n’est jamais arrivé au niveau d’Obama qui a appelé Bush pour cela, mais il y a eu quelques tests des eaux parmi les gens d’Obama avec les gens de Bush pour voir s’ils seraient intéressés. Il n’y avait pas d’intérêt. Bush a dit très clairement qu’il ne voulait pas être impliqué dans la politique ou quoi que ce soit d’autre, et c’était le sens qu’il lui avait donné à l’époque.

L’interview s’est terminée par un retour aux Obama et à Michelle Obama ayant pitié de l’idée que le président Trump pourrait être réélu. Berman a poussé leur invité à expliquer pourquoi l’ancienne Première Dame n’avait pas été sur la piste de la campagne pendant la saison 2020. Dovere a expliqué à quel point elle était déprimée par ce que la victoire potentielle de Trump «signifiait pour l’Amérique»:

[S]il était profondément embêté à propos de la présidence Trump. Elle était déprimée de ce que cela signifiait pour l’Amérique. Elle était déprimée par la possibilité que Trump soit réélu, et c’était tellement qu’elle refusait les demandes de se présenter sur la piste.… Elle n’était pas là parce qu’elle avait l’impression qu’elle ne pouvait pas se résoudre à le faire.

