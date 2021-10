CNN sur la crise de la chaîne d’approvisionnement : les consommateurs ne peuvent pas s’attendre à faire des achats comme avant la pandémie

par Penny Starr, Breitbart :

Le président Joe Biden et ses ministères du Commerce, du Travail et des Transports n’ont pas réussi à résoudre une crise de la chaîne d’approvisionnement provoquant la sauvegarde des approvisionnements dans les ports américains et le transport transfrontalier, car les médias de gauche rejettent la faute uniquement sur le coronavirus.

Un rapport de CNN a déclaré que les consommateurs ne peuvent pas s’attendre à faire leurs achats comme ils le faisaient dans « Before Times » et a mis en évidence les fabricants mettant en garde contre les approvisionnements alimentaires limités :

Si vous espériez que les épiceries cet automne et cet hiver ressembleraient à ce qu’elles étaient dans les temps d’avant, avec des options illimitées s’étendant devant vous dans les allées des collations, des boissons, des bonbons et des aliments surgelés, préparez-vous à des nouvelles décevantes.

Bon nombre des plus grands fabricants d’aliments du pays disent aux épiciers qu’ils auront des quantités limitées d’un certain nombre de leurs produits, y compris des articles tels que les friandises Rice Krispies, Sour Patch Kids, certaines saveurs de crème glacée Ben & Jerry’s, les épices gastronomiques McCormick et le pot de Marie Callender tartes en raison des contraintes de main-d’œuvre, de produits et de transport qui étranglent les chaînes d’approvisionnement, selon des courriels consultés par CNN et des entretiens avec des épiciers. Certains fournisseurs demandent également aux épiciers d’annuler leurs promotions sur ces articles et plus encore pendant les vacances afin que les produits ne disparaissent pas aussi rapidement des étagères des magasins.

Les limites d’achat des fabricants étaient rares avant la pandémie et créent « des conditions moins que complètes » pour les clients dans les magasins Morton Williams, a déclaré Steve Schwartz, directeur des ventes de la chaîne de la région de New York. Morton Williams essaie de faire appel à des fournisseurs secondaires lorsque ses principaux fournisseurs de produits alimentaires et ménagers essentiels ne peuvent pas honorer les commandes.