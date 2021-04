CNN surpris en train de diffuser des recherches sur l’opposition en Alaska ⋆ .

par Wendell Husebo, Breitbart:

CNN aurait tenté de diffuser la recherche de l’opposition en Alaska contre Kelly Tshibaka, un principal challenger pro-Trump de la sénatrice Lisa Murkowski (R-AK).

Un publiciste de CNN a apparemment contacté un plus petit site d’information d’Alaska avec 20 000 lecteurs par jour appelé Must Read Alaska pour partager un article que CNN a publié pour discréditer la candidature de Tshibaka au Sénat contre Murkowski.

«Un publiciste de CNN a contacté Must Read Alaska pour s’assurer que cette organisation de presse voit l’histoire publiée par CNN: le candidat sénatorial Tshibaka est un conservateur et devrait être présenté comme un partisan de Trump et – halètement – un chrétien», a écrit Must Read Alaska. «Il est étrange qu’un grand réseau d’informations accède à un minuscule blog politique publié à partir de« Quelque part en Alaska »pour voir si le blog mordrait sur ce gros scoop. Nous n’avons jamais entendu parler de CNN auparavant, alors pourquoi maintenant? »

«Nous avons vu le livre de jeu de CNN – celui qu’il a utilisé sur Trump», a poursuivi la publication. «Nous savons que les agents déguisés en journalistes tirent sur Kelly.»

Tshibaka a déclaré à Breitbart News par e-mail que «l’attaque» de CNN est «la preuve que notre campagne prend de l’ampleur, ce qui fait peur à Lisa Murkowski et à ses alliés».

«Rien n’effraie plus les initiés politiques de DC que la pensée d’un leader alaskien fort et indépendant dans leurs rangs. Si CNN vient après nous, nous devons gagner… C’est ce que fait CNN », a-t-elle expliqué.

CNN aurait prétendu à Must Read Alaska que Tshibaka «avait répandu des complots sans fondement sur les élections de 2020, alléguant une fraude électorale généralisée dans des États clés, ce qui a été réfuté».

Mais Tshibaka a répondu: «Il est logique que nous appliquions les mêmes normes que les démocrates ont établies lors des élections présidentielles de 2000 et 2016. Les allégations concernant l’intégrité du vote devraient faire l’objet d’une enquête et d’un examen approfondi. »

KFile de CNN a également prétendu “un message sur Internet il y a des années où Tshibaka a déclaré que le livre et la série de films” Twilight “étaient” mauvais “et non quelque chose que les gens devraient lire car cela” nous rend spirituellement vulnérables “.”

