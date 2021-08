CNN surpris en train de mentir sur le fiasco de l’immigration illégale de l’administration Biden 10z viral

La crise à la frontière sud des États-Unis continue de s’intensifier, les agents frontaliers ayant intercepté des extraterrestres rien qu’en juin près de 190 000 fois, un nombre jamais vu depuis plus de 20 ans. La situation est si mauvaise que cette semaine, le comité de rédaction du Washington Post a exigé une « stratégie frontalière cohérente » de la part de l’administration Biden et même Brianna Keilar de CNN a déclaré que le président « avait un vrai problème entre les mains ».

Alors que la presse de gauche a finalement reconnu le problème, les médias corrompus restent déterminés à servir de bras de propagande de l’administration Biden, comme l’a démontré le plus clairement le segment de lundi de Keilar sur CNN, qui a dépassé le chyron “La crise frontalière de Biden a rencontré une rhétorique incendiaire de droite.

Le segment de Keilar n’a consacré que 20 secondes à la crise frontalière de l’administration Biden avant que l’hôte de «New Day» ne bascule vers une «analyse» de près de neuf minutes qui accusait le droit de racisme et dépeignait l’indignation des conservateurs face à l’invasion à la frontière sud. comme responsable des massacres perpétrés à la synagogue Tree of Life à Pittsburgh en 2018 et dans un Walmart à El Paso en 2019.

Keilar a ensuite tenté de contrer l’impact négatif de la crise frontalière sur la lutte des États-Unis contre le COVID. Elle a commencé par un clip du sénateur du Texas Ted Cruz déclarant l’évidence à tous sauf aux téléspectateurs de CNN : « Si vous ne voulez pas voir cette pandémie revenir, revenez avec la variante Delta ou plusieurs, la plupart de ces immigrants illégaux arrivent. avoir été vacciné. Ils sont mis dans des cages avec d’autres personnes séropositives au COVID. Ils propagent le COVID puis libèrent le COVID dans nos communautés. C’est de la folie.

À ce stade, Keilar a tiré sa meilleure impression de Jen Psaki, affirmant que «l’administration Biden utilisait une politique de l’administration Trump connue sous le nom de Titre 42. Cela signifie que des centaines de milliers de migrants à la frontière sud, y compris les demandeurs d’asile, ne peuvent pas entrer. en raison de l’urgence de santé publique liée au COVID. “Encore une fois, l’administration Biden applique le titre 42”, a réitéré Keilar, ajoutant “en fait, depuis que Biden a pris le pouvoir – a pris ses fonctions, plus de 510 000 personnes ont été expulsées en vertu de cette règle. C’est près de deux fois plus de personnes que celles qui ont été appréhendées. »

Tout en scandant ces statistiques soi-disant impressionnantes, CNN a présenté le graphique suivant, montrant une énorme augmentation en juin des expulsions du titre 42, qui renvoient immédiatement ou rapidement les étrangers dans le pays d’où ils sont entrés ou dans leur pays d’origine. Le graphique, cependant, dépeint comme stable le nombre d’arrestations dites du Titre 8, dans lesquelles les étrangers sont autorisés à rester aux États-Unis en attendant d’autres procédures d’immigration qui peuvent prendre des années.

Le graphique de CNN est entièrement faux : l’axe des x maintient que les nombres sur l’axe des y représentent les « expulsions du titre 42 » et « les arrestations du titre 8 » pour juin, mais les statistiques officielles du gouvernement montrent plutôt en juin 103 014 expulsions du titre 42 et 75 402 Des arrestations au titre du titre 8 par la patrouille frontalière américaine, et 1 893 autres expulsions au titre du titre 42 et 8 520 rencontres par le bureau des opérations sur le terrain.

Correctement représentés graphiquement, ces chiffres officiels présentent un tracé très différent et montrent, non pas une forte augmentation du nombre d’expulsions d’étrangers en vertu du titre 42 en juin, mais une baisse de l’utilisation du titre 42 par l’administration Biden.

Il est difficile de croire que le graphique de CNN représentait une erreur honnête étant donné que, dans sa discussion sur les chiffres, Keilar a noté que le chiffre de plus de 500 000 expulsions du titre 42 représentait le nombre total depuis l’entrée en fonction de Biden, et étant donné que le graphique montrait le nombre d’étrangers traités au titre du titre 8 au décompte mensuel de juin et non au chiffre cumulé. (Depuis que l’histoire a été publiée, j’ai demandé des éclaircissements à Keilar, à CNN et au chien de garde des médias de CNN, Brian Stelter, mais sans succès.)

Étant donné à quel point les choses vont mal à la frontière, il n’est pas surprenant que les apologistes de l’administration Biden dans la presse cherchent à détourner son utilisation des expulsions du titre 42, car la vérité donne un aperçu de la façon dont leurs politiques frontalières ont provoqué la crise actuelle de l’immigration.

Sous l’administration Trump, le nombre d’étrangers franchissant la frontière sud autorisés à rester dans notre pays est tombé en dessous de 10 000 peu de temps après la publication de l’ordonnance du titre 42. Il est resté assez stable, tandis que le nombre d’extraterrestres expulsés a grimpé en flèche. Le premier mois de l’administration Biden n’a vu qu’une légère augmentation des deux chiffres, jusqu’à ce que les passages frontaliers non contrôlés augmentent de façon exponentielle, suivie d’une diminution de l’utilisation de son autorité du titre 42.

Les graphiques suivants montrent également à la fois l’augmentation substantielle des passages aux frontières et la diminution de l’utilisation par l’administration Biden de son pouvoir d’expulsion.

Ces chiffres et graphiques précis disent la vérité : alors que l’administration Biden continue d’utiliser l’autorité du titre 42 que l’administration Trump a établie pour gérer l’urgence de santé publique COVID, l’administration Biden a considérablement réduit sa dépendance à cet outil très précieux pour protéger les Américains. En fait, en juin, le nombre d’étrangers expulsés en vertu du titre 42 est tombé presque au même niveau que le nombre d’étrangers restant dans le pays.

En outre, alors que le président continue d’utiliser son autorité du titre 42 pour exclure près de 90% des adultes traversant la frontière sud, l’administration Biden refuse d’utiliser l’autorité du titre 42 lorsque des mineurs, y compris des adolescents plus âgés, traversent la frontière sans être accompagnés d’un adulte.

Cette politique malavisée a entraîné des installations frontalières débordées et des «enfants en cage» devenus des «enfants empilés dans des cages» pendant la pandémie. Il encourage également de nouveaux franchissements de frontières, mettant ces enfants en danger d’abus sexuels et de trafic, ce qui finance également des organisations criminelles qui rendent leur pays d’origine encore plus violent, déclenchant ainsi un désir accru d’étrangers pour s’échapper vers l’Amérique.

L’administration Biden a également considérablement réduit son utilisation du titre 42 pour fermer la frontière aux familles étrangères pendant la pandémie. En juin 2021, l’administration Biden a expulsé moins de 20% des familles étrangères qui ont traversé la frontière.

Ces réalités ont incité le représentant républicain de la Chambre, Chip Roy, à « introduire une législation pour une requête de décharge exigeant l’application du titre 42 afin que nous renvoyions à la frontière les personnes atteintes de COVID plutôt que d’imposer ce ridicule au peuple américain ». Pourtant, tout en rapportant les commentaires de Roy, CNN a prétendu que l’administration Biden appliquait le titre 42, puis a présenté un graphique inexact pour « prouver » son argument.

L’administration Biden veut également que les Américains croient qu’en réponse à la crise frontalière et au risque accru de COVID que présente la variante Delta, le président continue de suivre les politiques frontalières de l’ancien président Trump. En fait, la semaine dernière, l’administration Biden a déposé une ordonnance dans l’affaire Huisha-Huisha c. Mayorkas, du nom du secrétaire à la Sécurité intérieure de Biden, Alejandro Mayorkas, informant le tribunal de la conclusion de l’administration Biden selon laquelle, conformément au titre 42, il continuera[] d’interdire l’introduction de « non-citoyens couverts » aux États-Unis le long des terres américaines et des frontières côtières adjacentes », ce qui inclut les « unités familiales ».

L’administration Biden a expliqué que les Centers for Disease Control ont conclu que l’ordonnance du titre 42 restait appropriée compte tenu des risques particuliers de transmission de COVID-19 dans les lieux de rassemblement, de l’incapacité de maintenir une distance physique dans les établissements du Department of Homeland Security, en particulier compte tenu de l’augmentation significative de le nombre de migrants traversant la frontière, l’émergence de la variante Delta hautement transmissible, “et la hausse de la transmission communautaire et des hospitalisations le long de la frontière américano-mexicaine”.

Auparavant, l’administration Biden et l’American Civil Liberties Union avaient accepté de suspendre le recours collectif menacé de l’ACLU qui contestait l’ordonnance du titre 42 telle qu’elle s’appliquait aux familles étrangères, mais à la suite du renouvellement par l’administration Biden de l’ordonnance d’expulsion de Trump, les parties a informé le juge président Emmett Sullivan la semaine dernière qu’ils étaient dans une impasse. À son tour, le juge Sullivan a ordonné à l’ACLU de déposer une réponse à l’appui de sa requête en injonction préliminaire, qui est due aujourd’hui.

Après un briefing et des arguments, Sullivan est presque certain de considérer que l’ordonnance du titre 42 est invalide lorsqu’elle est appliquée aux familles étrangères, car il avait précédemment jugé dans PJES v. Mayorkas que l’ordonnance du titre 42 est invalide lorsqu’elle est appliquée aux mineurs non accompagnés. Dans cette affaire, le juge Sullivan a ordonné l’exécution de l’ordonnance du titre 42. Cependant, après que l’administration Trump a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel du circuit de DC, la cour d’appel a suspendu la décision du juge Sullivan, permettant à l’ordonnance du titre 42 de continuer à être utilisée pour expulser des mineurs.

Une fois que l’administration Biden a pris le relais, son équipe juridique a convenu avec l’ACLU de mettre l’affaire en suspens. Lee Gelernt, l’un des principaux avocats de l’ACLU dans PJES v. Mayorkas, m’a dit que l’affaire resterait en suspens car, pour le moment, “l’administration Biden n’expulse pas les mineurs non accompagnés en vertu du titre 42”.

Compte tenu de l’utilisation avare par l’administration Biden de l’ordonnance du titre 42 pour expulser des familles, il faut se demander si la prétention du président de soutenir l’ordonnance du titre 42 de Trump est de la pure politique. Tout en professant son dévouement à protéger la frontière au milieu de la crise du COVID, il semble heureux de permettre au tribunal de le « forcer » à faire ce qu’il veut : abandonner tout semblant de sécurité aux frontières.

Une chose est sûre : les copains de l’administration Biden dans la presse fourniront toute couverture nécessaire au président, même si cette couverture nécessite des mensonges, des foutus mensonges et des graphiques de CNN.

Margot Cleveland est une collaboratrice principale de The Federalist. Cleveland a servi pendant près de 25 ans en tant qu’assistant juridique permanent auprès d’un juge d’appel fédéral et est un ancien membre du corps professoral à temps plein et instructeur adjoint au collège de commerce de l’Université de Notre Dame.

Les opinions exprimées ici sont celles de Cleveland à titre personnel.