CNN suspend Chris Cuomo pour une durée indéterminée

Andrew a démissionné de son poste de pouvoir à la suite d’appels de collègues politiques, dont le président Joe Biden.

« Je pense qu’étant donné les circonstances, la meilleure façon pour moi d’aider maintenant est de me retirer et de laisser le gouvernement revenir au gouvernement », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Et par conséquent, c’est ce que je vais faire, parce que je travaille pour vous, et faire la bonne chose, c’est faire la bonne chose pour vous. »

Lieutenant gouverneur Kathy Hochul a été rempli.

Selon un rapport du 3 août du procureur général, 11 femmes ont accusé le gouverneur de diverses infractions, qui auraient inclus « un schéma de conduite inappropriée » avec un assistant exécutif.

Andrew a précédemment nié ces allégations, déclarant lors d’une conférence de presse précédente : « Je veux que vous sachiez directement de moi que je n’ai jamais touché personne de manière inappropriée ni fait d’avances sexuelles inappropriées. »

Il y a environ deux mois, Chris a également été accusé de harcèlement sexuel. Son ancien patron chez ABC News, Shelley Ross, a écrit dans le New York Times que Chris « m’a salué » lors d’une fête en 2005 « avec une forte étreinte d’ours tout en abaissant une main pour saisir fermement et serrer la joue de ma fesse ».

À l’époque, Chris avait fait une déclaration au Times : « Comme le reconnaît Shelley, notre interaction n’était pas de nature sexuelle. Cela s’est passé il y a 16 ans dans un lieu public alors qu’elle était cadre supérieur chez ABC. Je me suis alors excusé auprès d’elle, et C’est ce que je voulais dire. «

