CNN a été le centre d’une intense réaction dimanche à la suite d’un tweet suggérant que le SUV impliqué dans l’attaque du défilé de Waukesha était responsable du massacre qui a fait six morts.

Darrell Brooks a été accusé d’homicide volontaire après avoir conduit son SUV rouge dans une rue bondée commémorant la saison des vacances, faisant six morts parmi les 8 à 81 ans et en blessant des dizaines d’autres.

Dimanche cependant, CNN a semblé imputer la responsabilité au véhicule de Brooks, ne faisant aucune mention du criminel de carrière au volant.

ATTAQUE DE LA PARADE DE WAUKESHA : DEBRA MESSING FAIT exploser les médias pour avoir minimisé le MASSACRE COMME UN « ACCIDENT »

« Waukesha observera une minute de silence aujourd’hui, marquant une semaine depuis qu’une voiture a traversé un défilé de Noël en ville, tuant six personnes et en blessant des dizaines d’autres », indique le tweet.

Les critiques ont déchiré le média libéral sur les réseaux sociaux pour une tentative apparente de détourner le blâme du suspect.

« Eh bien, qu’en est-il de cela? Les voitures autonomes semblent devenir folles », a écrit le juriste et professeur McCormick Robert P. George. « De toute évidence, l’un d’eux s’est mis en tête de tuer et de mutiler un groupe d’humains, alors il a » traversé un défilé de Noël, tuant six personnes et en blessant des dizaines d’autres « . Nous devrions punir cette voiture pour donner une leçon aux autres. »

(Le suspect d’horreur du défilé de Waukesha, Darrell Brooks Jr., a un long passé criminel. (Waukesha PD/AP))

« Une ‘voiture’ a fait ça ? Pas un être humain avec l’intention de tuer et de mutiler et détenu sous caution de 5 millions de dollars ? » Le candidat au Congrès californien Buzz Patterson a accepté. « Vous êtes une blague les gars. »

« Hé, @CNNKeith, qu’est-ce qui se passe avec ce titre et ce tweet de votre article ? » Le rédacteur en chef adjoint de Newsbusters, Nicholas Fondacaro, a demandé. « Vous savez que le film Cars n’est pas réel, n’est-ce pas ? Les voitures ne sont pas des êtres vivants », a-t-il écrit dans un tweet séparé.

« Quelqu’un (Joe Rogan ?) radicalise les voitures », a tweeté l’ancienne journaliste du New York Times Nellie Bowles.

« Une voiture a traversé un défilé de Noël en ville », a souligné l’animateur de radio Jason Rantz.

« Donnez-moi une pause CNN », a écrit Steve Guest, conseiller en communication du sénateur Ted Cruz. « Une voiture a traversé un défilé de Noël en ville » Le titre a été écrit comme ça pour une raison. »

Le rédacteur en chef de Pluribus, Jeryl Bier, a noté que CNN semblait changer le titre de l’article en : « Waukesha tiendra une minute de silence dimanche, une semaine après qu’un homme ait labouré un véhicule lors d’un défilé de Noël ».

Le tweet de CNN intervient au milieu des critiques en cours concernant la décision des médias de qualifier l’attaque mortelle d' »accident de défilé », minimisant l’intention des procureurs contre le criminel de carrière.