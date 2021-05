CNN utilise un enfant de six ans pour pousser la peur de la gauche sur la course et le maintien de l’ordre ⋆ .

Juste au moment où vous pensez que les médias ne peuvent pas se baisser, ils le font inévitablement. Ce matin, lors du New Day de CNN, un petit garçon a été utilisé comme accessoire politique par son propre père progressiste et les vautours des médias sur CNN pour promouvoir les messages de la gauche basés sur la peur sur la race et la police dans ce pays.

Pour honorer le premier anniversaire de la mort de George Floyd, les co-animateurs John Berman et Brianna Keilar ont invité un professeur de «justice sociale» basé au Royaume-Uni à l’Université de Newcastle et le révérend Keith Magee et son fils de six ans Zayden, à lire le discours du professeur. lettre à son fils sur le fait de grandir noir en Amérique.

Magee a lu à haute voix sa lettre, détaillant la mort de Floyd et ses espoirs pour son enfant altérés par ses craintes que son enfant noir soit maltraité par des policiers racistes et armés. Ensuite, Berman a fait l’éloge: «C’est tellement beau, Révérend.» Keilar a poursuivi en demandant à Magee comment il parle à son jeune fils de la race: «Comment en parlez-vous à votre fils? Quelles questions a-t-il de vous? Comment y répondez-vous? » elle a demandé.

Peu de temps après, Berman a invité Zayden, six ans, à répondre à la lettre de son père: «Zayden, vous savez, votre père parle de choses assez sérieuses, qui affectent tout le monde. Et je me demande, que pensez-vous de ce qu’il a à dire? Comment vous sentez-vous?

Mis sur place, le pauvre enfant a eu du mal à répondre. Après quelques instants, il proposa avec scepticisme: «Heureux?» On pourrait penser que les journalistes laisseraient le garçon nerveux seul après cela, mais ils ont exigé qu’il explique aux téléspectateurs pourquoi la lettre déprimante de son père le rendait «heureux».

Mais le petit Zayden semblait trop nerveux ou effrayé pour répondre, alors John Berman est intervenu pour l’aider, en disant qu’il serait «heureux» d’avoir un père si préoccupé pour sa sécurité.

Mais Magee a veillé à ce que son fils lance au moins un message politique. L’expatrié a incité son petit garçon à expliquer pourquoi ils avaient déménagé au Royaume-Uni pour s’assurer qu’il serait «à l’abri» de la police raciste américaine:

Keilar était fasciné, réagissant, “Keith, c’est juste une sorte de triste commentaire sur les réalités de ce qui se passe en Amérique. » Elle a demandé à Magee de préciser son point: «Qu’est-ce que cela vous dit que c’est un choix que vous avez fait où c’est un endroit plus sûr pour votre fils? »

Magee a expliqué que bien qu’il aime son pays d’origine, il y a 400 ans d’histoire «de déshumanisation des corps noirs et bruns» et la réforme de la police et la législation sur la justice raciale ne se produiront pas avant que son fils soit «majeur pour conduire une voiture». ils continueraient donc à vivre au Royaume-Uni jusqu’à ce que les choses changent aux États-Unis.

Non divulgué par CNN, Magee n’est pas seulement un père préoccupé, mais hautement politique, servant auparavant de conseiller religieux pour la campagne du président Obama et son organisation vise à changer la politique publique, selon son site Web.

CarShield sponsorise New Day, contactez-les à la page de riposte des conservateurs ici.

Lisez les parties de la transcription ci-dessous:

CNN New Day

25/05/2021

8 h 00 HNE

BRIANNA KEILAR: Un père a mis ses pensées sur papier, écrivant une lettre ouverte à son fils de 6 ans sur cnn.com. Et ce père, Keith Magee, me rejoint maintenant. Il est président et professeur de pratique de la justice sociale à l’Université de Newcastle en Angleterre. Et vous direz, qui est ce petit gars à côté de lui? C’est son fils Zayden, à qui il a adressé cette belle lettre.

KEITH MAGEE: Bonjour.

KEILAR: Bonjour. Merci beaucoup à vous deux d’être avec nous ce matin. Keith, je veux commencer par vous parce que j’espère – je veux juste que nos téléspectateurs sachent ce que vous avez écrit. Pourriez-vous nous lire une partie de la lettre que vous avez écrite à votre gentil fils.

LE RÉVÉREND PROFESSEUR KEITH MAGEE: Bien sûr. Ce serait avec plaisir. Cher fils, nous sommes sur le premier anniversaire d’un meurtre déplorable. En mai dernier, à l’extérieur d’une épicerie du Minnesota, George Floyd, un homme noir, a été assassiné par hasard par un policier blanc. La fille de Floyd, Gianna, a le même âge que vous. Vous pourriez être des camarades de jeu. C’est ainsi que je sais que George Floyd n’a certainement pas choisi de sacrifier, comme l’a dit un politicien, sa vie à la cause de la justice raciale, la laissant traumatisée et sans père. Parfois, quand je regarde ton beau visage, je pense à cette petite fille et mon cœur se brise. Mon précieux fils, tu es venu dans mon cœur il y a près de sept ans en tant que cadeau dont je sais que le ciel a été envoyé. Et une curiosité sans fin, un faisceau d’énergie effronté que vous rayonnez de confiance en vous. Lent à s’inquiéter et rapide à faire confiance. Vous avez la chance d’être né dans un pays où les rêves peuvent devenir réalité, disent-ils. Et j’espère que ce sera le cas pour vous. Mais vous êtes également né dans une peau noire, et dans l’Amérique d’aujourd’hui, c’est encore tragiquement un fardeau à porter. Chaque jour, je prie pour la force afin de pouvoir vous aider à porter ce fardeau.

Rendez-vous fier de qui vous êtes et apprenez à naviguer dans les courants visibles et invisibles du racisme. Plus que toute autre chose, je prie pour pouvoir vous protéger. Aucun enfant ne devrait avoir à le savoir, mais au fur et à mesure que vous commencerez à errer au-delà de notre bulle de satisfaction et d’amour, vous rencontrerez des personnes qui vous verront comme moins qu’humain à cause de la couleur de votre couche extérieure. Certains d’entre eux seront même ceux-là mêmes qui ont juré de vous protéger et de vous servir. Et ils seront armés.

JOHN BERMAN: C’est si beau, révérend …

… BRIANNA KEILAR: C’est votre travail. Justice sociale. Questions de race. Comment en parlez-vous à votre fils? Quelles questions a-t-il de vous? Comment y répondez-vous?

Eh bien, nous en parlons dans le contexte de mon engagement à déconstruire la race. Nous savons qu’il a été construit. Nous savons comment cela s’est produit et je pense que nous devons passer notre temps à nous concentrer sur quelque chose qui dépasse la couche extérieure. Alors je parle de notre humanité collective. Je parle de ce qui nous fait ressembler. J’explique qu’à l’intérieur, nous avons tous les mêmes choses. Et que même si la texture de nos cheveux peut être différente, notre pointure peut être différente, que ce qui est à l’intérieur de nous est le même. Nous sommes des chrétiens fondamentalement pratiques. Je dis aux gens que je pratique ma foi, et dans le contexte du christianisme, j’en crois tout le message au-delà des croyances doctrinales, toutes les autres choses qui divisent sont un simple message d’amour. Nous partons donc d’un lieu d’amour. Comment aimons-nous votre prochain comme nous-mêmes, c’est ce dont nous parlons et espérons pouvoir l’obtenir.

…

BERMAN: Ce qui est génial, pour être honnête. Zayden, tu sais, ton père parle de choses assez sérieuses.

ZAYDEN SAUNDERS-MAGEE: Oui.

BERMAN: Cela affecte tout le monde. Et je me demande, si, que pensez-vous de ce qu’il a à dire? Comment vous sentez-vous?

ZAYDEN SAUNDERS-MAGEE: [long pause]…. Heureux?

PÈRE: Heureux?

ZAYDEN SAUNDERS-MAGEE: Heureux, oui.

BERMAN / MAGEE: Pourquoi?

ZAYDEN SAUNDERS-MAGEE: Parce que… .hmm….

BERMAN: Je peux vous dire que cela me rendrait heureux parce que cela me dirait que mon père m’aime une tonne entière et fera tout ce qu’il peut pour me protéger et me mettre en sécurité maintenant et pour le reste de ma vie….

KEITH MAGEE: L’une des choses dont nous parlons –

KEILAR: Désolé.

MAGEE: Non, non, l’une des choses dont nous parlons de Brianna, c’est pourquoi nous vivons à Londres. Vous voulez leur dire l’une des raisons pour lesquelles nous vivons ici?

ZAYDEN SAUNDERS-MAGEE: Parce que c’est sûr ici.

KEITH MAGEE: Pourquoi est-ce plus sûr ici qu’aux États-Unis?

ZAYDEN SAUNDERS-MAGEE: Parce que les policiers ne portent pas toujours des armes.

KEITH MAGEE: C’est donc l’une des principales raisons pour lesquelles je vis ici, c’est qu’il peut être un petit garçon. Marchez dans le parc en tant que Power Ranger ou avec un pistolet jouet et je n’ai pas à craindre que quelqu’un lui tire facilement dessus ou le prenne pour un vrai pistolet. C’est donc la principale raison pour laquelle nous sommes ici au Royaume-Uni, bien qu’il y ait certainement des défis ici. Mais je me sens plus en sécurité pour lui dans la rue et au jeu ici au Royaume-Uni.

KEILAR: Keith, c’est juste une sorte de triste commentaire sur les réalités de ce qui se passe en Amérique. Je pense que beaucoup de gens lisent ce que vous avez écrit et la façon dont vous décrivez, comme John parlait, la façon dont vous décrivez Zayden dans vos espoirs pour lui sont ce que, vous savez, vous pensez que tout parent ressent pour son enfant. Cela résonne vraiment. Qu’est-ce que cela vous dit que c’est un choix que vous avez fait où c’est un endroit plus sûr pour votre fils.

KEITH MAGEE: C’est un peu décourageant parce que je suis américain dans l’âme. J’adore tout en Amérique. Mais il y a cette histoire de 400 ans de déshumanisation des corps noirs et bruns et je sais que nous avons cette urgence à résoudre ce problème et la réforme de la police et toutes ces choses, et ils sont importants, et cela doit arriver, mais cela ne va pas. se passerait d’une manière que je me sentirais en sécurité avec lui au moment où il sera majeur pour conduire une voiture. Je ne veux pas avoir le même genre de conversation avec lui que mes parents ont eu avec moi. Je vais certainement avoir une discussion. Mais je veux qu’il ait quelque chose de plus normal. Quelque chose de plus global. Et, vous savez, étant donné notre urgence de légiférer et de changer les choses, je pense que nous avons manqué plusieurs choses. Avec la loi sur les droits civils, nous avons raté le plan de mise en œuvre que la Cour suprême des États-Unis a annulé. Nous pouvons donc réformer la police, mais c’est le plan de mise en œuvre. A quoi cela ressemble-t-il? Combien de temps cela prendra-t-il pour entrer en vigueur? Je veux qu’il soit en sécurité pendant ce processus. Et nous avons donc choisi de vivre ici. Il y a beaucoup de travail à faire. L’urgence du moment est critique. Il a fallu 400 ans pour nous amener ici. Il va falloir être un peu patient. Ce sont peut-être ses petits-enfants qui vivent la réalité de ce que j’espère, pour lui.

KEILAR: Oui, il est difficile d’être patient lorsque vous parlez de l’avenir et de la sécurité de vos enfants….