CNN vante l’avortement comme vital pour les filles mineures, aucune raison de le regretter

Samedi soir, Pamela Brown, animatrice du week-end de CNN Newsroom, a consacré un segment à la promotion de l’avortement en tant qu’option importante pour les filles mineures alors qu’elle parlait avec une jeune femme qui avait avorté à 17 ans et ne le regrette pas. L’activiste pro-avortement a même affirmé que cela m’avait « sauvé la vie » en facilitant l’accès à l’université.

Le segment a également suggéré qu’il était déraisonnable d’exiger des filles mineures qu’elles obtiennent le consentement de leurs parents ou d’un juge avant de se faire avorter. Brown a présenté son invitée, Veronika Granado, alors qu’elle préparait le segment :

Notre invitée suivante avait 17 ans lorsqu’une grossesse non désirée l’a amenée dans une salle d’audience du Texas devant un juge. C’est parce qu’elle n’avait pas le consentement parental requis pour qu’une mineure se fasse avorter. Alors, comme si elle était jugée, elle devait plaider sa cause. Veronika Granado me rejoint maintenant. Et, Veronika, merci beaucoup d’être venue. Je suis sûr que ce fut l’une des décisions les plus difficiles de votre vie. Dis nous à propos de cela. Avez-vous des regrets d’avoir avorté?

Granado a commencé par défendre pleinement son avortement et a suggéré qu’il y avait quelque chose de mal à demander à une fille mineure d’obtenir la permission :

En fait, je n’ai aucun regret. Et en fait, c’est une excellente question parce que beaucoup de gens supposent que, vous savez, l’avortement est quelque chose à regretter ou quelque chose qui est, vous savez, extrêmement traumatisant. La seule – je dirais que la partie traumatisante dans mon cas a été de devoir passer par ce processus extrêmement difficile, vous savez, de passer devant un juge dans un contexte que la plupart des criminels traversent. Alors j’avais l’impression d’être un criminel. Mais à part ça, mon avortement m’a sauvé la vie. Cela m’a permis d’aller à l’université et de devenir ingénieur et de poursuivre les rêves que j’avais avant de tomber enceinte et de pouvoir continuer après la grossesse.

Dans le suivi, l’animatrice de CNN a demandé à son invitée de spéculer sur la difficulté de sa vie si elle n’avait pas avorté son bébé à naître. Brown lui a ensuite demandé de réagir à la nouvelle loi pro-vie au Texas, ce qui rend plus difficile pour d’autres filles comme elle de faire de même. Finalement, Granado a de nouveau suggéré qu’il était faux que son refus de parler de sa grossesse à ses parents l’ait obligée à se présenter devant un juge :

Donc c’était juste terrifiant parce que je savais que si je disais n’importe quoi de mal, si je n’avais pas l’air assez mature ou si je ne donnais pas la bonne réponse, le juge qui est un homme serait en mesure de décider de mon sort à ma place. et décider que je ne pourrais pas aller à l’université et que je devrais mettre un frein à ma vie et à mes rêves pour, vous savez, m’occuper de cet enfant que je n’étais pas en mesure de soutenir financièrement.

GRANADO: Oui, c’est une excellente question. C’est extrêmement pertinent parce que le but du processus de contournement judiciaire est simplement d’intimider les adolescents dans des situations comme moi et de leur faire sentir qu’ils font quelque chose de mal parce qu’ils sont dans ce contexte criminel qu’ils n’ont probablement jamais vécu auparavant. Et dans ma situation, je n’étais pas dans cette situation avant.

On ne s’attendrait jamais à entendre CNN parler avec une femme qui regrette d’avoir avorté ou qui était heureuse d’avoir choisi de donner naissance à son bébé.

La transcription complète suit, cliquez sur « développer » pour lire :

PAMELA BROWN : Au Texas, la loi sur l’avortement la plus restrictive du pays pourrait être portée devant la Cour suprême des États-Unis. Il interdit les avortements après six semaines de grossesse, souvent avant même que les femmes sachent qu’elles sont enceintes. Les critiques disent que cela équivaut à une interdiction de l’avortement. Le ministère de la Justice dit qu’il demandera à la Cour suprême de bloquer la loi.

Notre invitée suivante avait 17 ans lorsqu’une grossesse non désirée l’a amenée dans une salle d’audience du Texas devant un juge. C’est parce qu’elle n’avait pas le consentement parental requis pour qu’une mineure se fasse avorter. Alors, comme si elle était jugée, elle devait plaider sa cause. Veronica Granado me rejoint maintenant. Et, Veronica, merci beaucoup d’être venue. Je suis sûr que ce fut l’une des décisions les plus difficiles de votre vie. Dis nous à propos de cela. Avez-vous des regrets d’avoir avorté?

VERONIKA GRANADO, A AVORTE EN TANT QU’ADOLESCENTE : En fait, je n’ai aucun regret. Et en fait, c’est une excellente question parce que beaucoup de gens supposent que, vous savez, l’avortement est quelque chose à regretter ou quelque chose qui est, vous savez, extrêmement traumatisant. La seule – je dirais que la partie traumatisante dans mon cas a été de devoir passer par ce processus extrêmement difficile, vous savez, de passer devant un juge dans un contexte que la plupart des criminels traversent. Alors j’avais l’impression d’être un criminel. Mais à part ça, mon avortement m’a sauvé la vie. Cela m’a permis d’aller à l’université et de devenir ingénieur et de poursuivre les rêves que j’avais avant de tomber enceinte et de pouvoir continuer après la grossesse.

BROWN : Et si tu ne l’avais pas eu, à quoi aurait ressemblé ta vie alors ?

GRANADO : Cela aurait certainement été beaucoup plus difficile. Je ne sais pas si l’université serait toujours une question pour moi parce que, en tant qu’adolescent, en tant que – venant d’une famille de la classe ouvrière, il était difficile d’obtenir des ressources pour pouvoir me soutenir pour aller à l’université, ainsi que me soutenir. Et donc je ne suis pas sûr que cela aurait été dans la question. Mais je sais que j’aurais eu besoin de trouver un travail et de mettre le collège de côté pendant longtemps avant que cela ne se produise.

BROWN : Le processus qui vous a conduit devant les tribunaux peut prendre plusieurs semaines, et avec la limite de six semaines prévue par la loi actuelle du Texas, vous perdriez cette option d’avortement légal. Quelles sont vos pensées à ce sujet?

GRANADO: Oui, c’est une excellente question parce que pour moi c’est juste une situation extrêmement terrifiante – terrifiante parce que dans mon cas j’ai découvert que j’étais enceinte d’environ six semaines. Et le processus de contournement judiciaire m’a pris deux semaines. Donc, même si je l’ai découvert le plus tôt possible, le processus m’a obligé à prendre deux semaines supplémentaires pour pouvoir réellement effectuer cette procédure. Et donc pour beaucoup de gens, six semaines, c’est beaucoup plus tôt qu’elles ne peuvent découvrir qu’elles sont enceintes. Et donc pour moi, j’ai eu la chance de le trouver si tôt. Mais à l’ère du SB8 et de ce qui se passe maintenant, il sera impossible de pouvoir obtenir un avortement dans les six semaines.

BROWN : Qu’est-ce qui vous a traversé l’esprit lorsque vous vous êtes tenu devant le juge qui prendrait la décision la plus importante de votre vie ?

GRANADO: Oui, c’est une excellente question. C’est extrêmement pertinent parce que le but du processus de contournement judiciaire est simplement d’intimider les adolescents dans des situations comme moi et de leur faire sentir qu’ils font quelque chose de mal parce qu’ils sont dans ce contexte criminel qu’ils n’ont probablement jamais vécu auparavant. Et dans ma situation, je n’étais pas dans cette situation avant.

Donc c’était juste terrifiant parce que je savais que si je disais n’importe quoi de mal, si je n’avais pas l’air assez mature ou si je ne donnais pas la bonne réponse, le juge qui est un homme serait en mesure de décider de mon sort à ma place. et décider que je ne pourrais pas aller à l’université et que je devrais mettre un frein à ma vie et à mes rêves pour, vous savez, m’occuper de cet enfant que je n’étais pas en mesure de soutenir financièrement.

BROWN : Dans quelles circonstances n’avez-vous pas pu dire à vos parents que vous étiez enceinte ?

GRANADO: C’est donc une excellente question parce que dans beaucoup de situations, les adolescents – cela varie simplement. Pour certaines personnes, elles n’ont tout simplement pas de parents à impliquer et certaines personnes ont, vous savez, des parents dans le nord de l’État. Pour moi, c’était comme si je n’étais pas à ce niveau de confort pour parler avec mes – comme mes parents et tout. Et donc je n’étais pas vraiment aussi impliqué ou connecté avec eux.

Donc je – pour ma mère, elle était vraiment stricte, et je savais que si je lui disais que j’étais enceinte, je savais qu’elle serait vraiment bouleversée et que je pourrais peut-être, vous savez, risquer d’être expulsée. Et donc j’avais juste extrêmement peur de cela. Et pour mon père, il vit dans un état différent et est aussi extrêmement religieux. Et donc je ne voulais tout simplement pas en parler. Et je savais que puisqu’il était dans un état différent, cela aurait été un processus très compliqué, c’est pourquoi j’ai décidé de le faire moi-même.

BROWN : Eh bien, Veronika, merci d’être venue. C’est une question tellement sensible, et nous vous remercions de partager votre histoire personnelle.