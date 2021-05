CNNC Stock: 7 choses à savoir sur Under-the-Radar Cannonau

Il y a les stocks de cannabis, puis il y a les stocks de cannabis ultra-spéculatifs. En effet, il semble que les investisseurs Cannonau (OTCMKTS:CNNC) et CNNC se retrouvent dans ce dernier département.

Source: Shutterstock

Il y a eu récemment une «ruée vers le vert» très médiatisée. Et cette ruée vers le vert n’est que l’une des nombreuses frénésies spéculatives sur le marché. Cependant, il est clair que de nombreuses petites entreprises de cannabis cherchent à profiter de ce sentiment.

Cannonau, un acteur de la CDB, est l’une des nombreuses petites entreprises qui cherchent à se faire un nom sur un marché en croissance et encombré.

Compte tenu de l’intérêt suscité par cet espace, examinons ce que fait Cannonau et pourquoi les investisseurs se lancent aujourd’hui dans l’action CNNC. Actuellement, les investisseurs en actions CNNC enregistrent des gains d’environ 9% au moment de la rédaction de cet article.

Ce que les investisseurs doivent savoir sur les actions CNNC

Cannonau vise à «produire des produits à base de cannabidiol (CBD) de haute qualité, purs et 100% naturels». Les produits CBD de la société, y compris l’huile de CBD à spectre complet, proviennent d’une ferme biologique autorisée du Colorado. Actuellement, le stock de CNNC en est encore aux premiers stades de commercialisation. La société a déclaré des ventes TTM de moins de 2 000 $ au cours de la dernière année. Malgré cela, Cannonau est évalué à une capitalisation boursière de près de 800 millions de dollars. Aujourd’hui, la société a annoncé l’ajout d’un nouveau conseiller juridique à son équipe de direction. M. Fruqan Mouzon est engagé pour conseiller sur les «fusions, acquisitions, coentreprises et autres opportunités potentielles» que la société poursuivra. En conséquence, il semble que le marché évalue une sorte d’annonce avec ce stock.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques.

En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer