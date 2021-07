Co-ed a subi des actes «odieux» de la part du tueur accusé: procureurs ⋆ .

in

L’étudiante de Caroline du Sud qui aurait été kidnappée et tuée par un homme qu’elle pensait être son chauffeur Uber a subi “des actes odieux, cruels et malveillants”, ont déclaré les procureurs lors des déclarations liminaires de son procès pour meurtre mardi.

Samantha Josephson, 21 ans, originaire du New Jersey, a été tuée par Nathaniel Rowland après être montée par erreur dans sa voiture après une nuit passée à boire à Columbia en 2019, ont déclaré les procureurs au jury, selon NBC News.

Les jurés verront une vidéo de sécurité, des données de téléphone portable et une arme du crime qui relie Rowland, 27 ans, à la mort du senior de l’Université de Caroline du Sud, ont déclaré les procureurs, selon le rapport.

«Ce sont ces actes intentionnels délibérés, odieux, cruels et malveillants que Nathaniel David Rowland a été inculpé pour l’enlèvement de Samantha Josephson. Il a été inculpé pour le meurtre de Samantha Josephson », aurait déclaré le procureur Byron Gipson au tribunal.

«Et il a été inculpé pour possession d’une arme à la suite de la commission d’un crime violent. Et au moment opportun, nous vous demanderons de rendre des verdicts de culpabilité pour chacun de ces chefs d’accusation. »

Josephson célébrait la fin de son séjour à l’université avec un certain nombre d’amis, tandis que son meurtrier présumé attendait pour attaquer, a affirmé Gipson.

Samantha Josephson serait montée dans la voiture de Nathaniel Rowland parce qu’elle pensait que c’était son trajet Uber. Département de police de Colombie via AP

Images de surveillance de Samantha Josephson montant dans la voiture avant d’être assassinée.

“Ils avaient les yeux fermement fixés sur leur avenir et leurs yeux fermement fixés sur leur amour l’un pour l’autre”, a déclaré Gibson à propos de Josephson et de ses amis, selon le réseau.

«Mais ce qu’ils n’ont pas réalisé, ce qu’ils n’ont jamais pu réaliser, c’est que l’accusé, Nathaniel David Rowland, avait les yeux fermement fixés sur Samantha Josephson. Il avait les yeux rivés sur Mme Josephson alors qu’elle sortait seule du Bird Dog Lounge à Five Points, alors qu’elle sortait, alors qu’elle avait commandé un trajet Uber, seule.

Les avocats de la défense ont déclaré que Rowland n’était pas lié au meurtre par des preuves ADN après que le corps de Josephson a été retrouvé dans une zone boisée à environ 65 miles de l’enlèvement présumé, selon le rapport.

“Mesdames et messieurs, je veux que vous entendiez à nouveau ce numéro, et c’est zéro”, a déclaré l’avocate Tracy Pinnock. « C’est la quantité d’ADN sur le corps de Samantha Josephson qui correspond à celle de Nathaniel Rowland. Zéro. Ce n’est pas sur ses vêtements. Ce n’est pas sous ses ongles déchirés et déchirés. Ce n’est pas sur ses chevilles.

Le procureur Byron Gipson s’exprimant lors du procès pour meurtre de Nathaniel Rowland en Colombie. Caroline du Sud le 20 juillet 2021.Tracy Glantz/The State via AP

Les déclarations de mardi interviennent un jour après que Rowland a demandé un nouvel avocat, affirmant que Pinnock, un défenseur public, n’était “pas préparé et désordonné”, selon le Columbia Post and Courier.

“J’ai juste l’impression qu’elle ne se bat pas pour moi comme elle le ferait pour la sienne”, aurait déclaré Rowland au juge Clifton Newman lors d’une pause dans la sélection du jury.

Le juge a refusé de suspendre la procédure et, plus tard dans la journée, Rowland a déclaré qu’il était satisfait de sa représentation, selon l’article.

Rowland risque la prison à vie sans libération conditionnelle s’il est reconnu coupable.

L’affaire a fait l’actualité nationale il y a deux ans et a conduit Uber à exiger des conducteurs qu’ils affichent bien en vue une pièce d’identité et disent les noms des passagers avant de voyager.