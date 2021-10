Co-fondateur d’Apple Steve Wozniak : Bitcoin est une pureté mathématique avec un format très fiable

Wozniak avait précédemment qualifié Bitcoin de « miracle de la technologie ».

Bitcoin est une pureté mathématique avec un format très fiable qui ne peut pas être modifié facilement par des humains sous contrôle, selon le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak. « Regardez le dollar américain, le gouvernement peut simplement créer de nouveaux dollars et emprunter ; c’est comme si vous ne l’aviez jamais réparé, comme le bitcoin », a déclaré Wozniak à Yahoo Finance dans une interview le 29 octobre approuvant la monnaie numérique. « Le bitcoin est une pureté mathématique. Il ne peut jamais y avoir un autre bitcoin créé. C’est juste mathématiquement pur.

Wozniak pensait également que la crypto pouvait être utilisée « efficacement » pour les paiements. «Oui, je suis dans ce camp que la crypto sera utilisée efficacement. Nous avons tellement de moyens numériques de payer pour des choses maintenant. » « Crypto a juste un peu d’anonymat. Je ne sais pas si c’est vrai, je peux faire des choses sans que les gens le sachent. Il est difficile de retracer la crypto, bien que cela soit possible.

Wozniak avait déjà montré son soutien aux crypto-monnaies. S’exprimant lors d’un événement technologique Talent Land Digital 2021 plus tôt cette année au Mexique, Wozniak avait qualifié Bitcoin de « formule mathématique unique » et de « miracle technologique ». Selon un portail d’information local El Sol de Mexico, Wozniak a déclaré que Bitcoin est meilleur que l’or. « L’or est limité et il faut le chercher ; Bitcoin est le miracle mathématique le plus étonnant. Je n’investis pas dans Bitcoin, mais j’y crois pour l’avenir.

En décembre de l’année dernière, Wozniak avait lancé sa deuxième entreprise après Apple appelée Efforce, une entreprise basée sur la blockchain dans le domaine de l’efficacité énergétique. Selon un communiqué de l’entreprise, Efforce est une place de marché qui permet aux entreprises de prendre des mesures d’efficacité énergétique sans frais afin qu’elles puissent investir leurs liquidités dans des tâches plus critiques. La société avait également lancé sa propre crypto-monnaie appelée WOZX pour sécuriser les économies d’énergie. Alors qu’Apple cherchait à s’engager avec les crypto-monnaies, parmi les entreprises publiques, MacroStrategy a suivi Tesla, Square, Marathon Digital Holdings, etc., détiennent la plus grande quantité de Bitcoins, selon Bitcoin Treasuries.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

