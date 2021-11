Co-fondateur de Reddit, Solana Ventures lance une initiative de 100 millions de dollars pour les médias sociaux Web 3

Annoncé mardi lors de la conférence Solana à Lisbonne, Seven Seven Six et Solana Ventures d’Alexis Ohanian s’engagent à 100 millions de dollars pour développer des projets de réseaux sociaux décentralisés sur Solana. À l’origine, l’engagement était de 50 millions de dollars, mais lors d’une discussion sur scène, Ohanian l’a porté à 100 millions de dollars.

Share