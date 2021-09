Co-op s’associe à The Original Factory Shop sur 30 nouvelles concessions

in

« Nous sommes vraiment ravis de travailler avec la coopérative. » : a déclaré le directeur général de The Original Factory Shop. // 30 concessions The Original Factory Shop devraient ouvrir dans les magasins d’alimentation de la coopérative au cours des 15 prochains mois // Le déménagement fait partie de la stratégie de la coopérative de travailler avec des partenaires pour créer des services supplémentaires en magasin

La coopérative a annoncé que jusqu’à 30 concessions The Original Factory Shop ouvriront dans ses magasins d’alimentation au cours des 15 prochains mois.

Les concessions vendront la gamme de vêtements économiques, de produits pour animaux de compagnie, d’articles électriques et d’articles ménagers de The Original Factory Shop et offriront également un service de magasin de fête.

Cette décision fait partie de la stratégie de la coopérative de travailler avec des partenaires pour créer des services supplémentaires en magasin et des plans d’expansion de The Original Factory Shop.

Le directeur de l’innovation et du format de la coopérative, Mark Matthews, a déclaré : « La coopérative s’engage à fonctionner au cœur de la vie locale et à créer de la valeur dans nos communautés. Original Factory Shop complète notre fantastique gamme de produits alimentaires, d’épicerie et de produits de première nécessité.

« Cela attire des clients nouveaux et différents et soutient notre travail pour créer une offre attrayante pour servir nos membres et nos clients au niveau local. »

L’Original Factory Shop a ouvert ses portes en 1969 et est connu pour offrir jusqu’à 70 % de réduction sur les grandes marques.

Le détaillant travaille actuellement sur sa dernière phase de croissance après avoir annoncé plus tôt cette année son intention d’ouvrir 50 nouveaux magasins et de créer 400 emplois au cours des trois prochaines années.

Le directeur général de The Original Factory Shop, Phil Briggs, a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis de travailler avec la coopérative. Il marque le rapprochement de deux grands commerçants communautaires et témoigne de l’importance des dépanneurs et du rôle que ces commerces jouent dans la vie locale.

“Cela signifie que de nombreuses communautés locales découvriront les bonnes affaires de The Original Factory Shop d’une toute nouvelle manière.”

Les points de vente ouverts dans les magasins Co-op comprendront des magasins à Hereford, Plympton, Stornoway, Whitby, Prudhoe, Shotts, Kippax, Cranleigh, Machynlleth et Lampeter.

