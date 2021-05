Coach belge: «Le niveau de forme de Hazard est vraiment satisfaisant»

L’entraîneur belge Roberto Martinez s’est entretenu avec la presse ce lundi et a répondu à quelques questions sur l’attaquant du Real Madrid Eden Hazard, qui a passé la majeure partie de la saison 2020-2021 blessé mais est maintenant en forme et prêt à avoir un impact pour son pays lors du prochain UEFA Euro. .

«Nous avons été très proches et nous savons exactement où il en est en termes de conditionnement. Je pense qu’il est dans la meilleure situation médicale qu’il ait connue depuis un bon moment et que son niveau de forme physique est vraiment satisfaisant », a déclaré Martinez lorsqu’on lui a posé des questions sur l’état de Hazard.

Martinez a ensuite poursuivi et expliqué pourquoi Hazard est un joueur si important pour la Belgique.

«À partir de là, nous considérons toujours à quel point Eden Hazard est important pour notre équipe nationale, il est notre capitaine et la façon dont il se comporte dans notre environnement est essentielle et vitale, il est donc important qu’il termine la saison en force avec le Real Madrid et ici nous Je suis ravi que ces dernières semaines, il ait ressemblé à un joueur qui pourrait être de retour à son meilleur niveau », a conclu Martinez.

Le Real Madrid espère que Hazard termine un impressionnant Euro avec la Belgique afin qu’il puisse non seulement regagner sa confiance, mais également augmenter sa valeur potentielle sur le marché des transferts au cas où le club déciderait de se séparer de lui l’été prochain.