Coach lancera un programme de bourses d’études de quatre ans pour les étudiants mal desservis – WWD

En tant qu’Américain de première génération, le projet Dream It Real est un projet qui touche vraiment Todd Kahn, PDG de Coach.

Fils de parents immigrés, Kahn a été la première personne de sa famille à obtenir un diplôme universitaire, ce qui l’a mis sur la voie d’une carrière réussie dans les affaires. Maintenant, Kahn est déterminé à redonner à ceux qui ont moins de chance que lui.

Aujourd’hui, la Coach Foundation, la branche caritative de la marque, lancera la dernière itération de son initiative Dream It Real. L’objectif est d’offrir 5 000 bourses à des étudiants issus de communautés sous-représentées d’ici 2025 en leur accordant quatre ans de scolarité et de mentorat.

Coach s’associe aux organisations à but non lucratif The Opportunity Network et Bottom Line pour sélectionner les étudiants qui feront partie du programme.

“Je suis l’enfant d’affiche pour cela”, a déclaré Kahn. « Je suis le fils d’immigrants et j’ai été le premier de ma famille à obtenir un diplôme universitaire. C’est donc très personnel pour moi.

Kahn a déclaré que les données montrent clairement que les enfants des communautés économiques les plus faibles “tombent vraiment de la falaise après le lycée”, a-t-il déclaré. « Donc, si nous pouvons les aider à terminer leurs études sans s’endetter, c’est la meilleure chose que nous puissions faire. [to set them up for success]. “

Bien que Coach ait été impliqué dans diverses initiatives Dream It Real depuis 2018, Kahn a déclaré que c’était “plus profond” et plus “intense” que les programmes précédents qui accordaient aux étudiants du secondaire des collèges et universités historiquement noirs une année de scolarité en plus du mentorat et de la carrière. développement. Cette initiative renforcée est destinée à « avoir un impact réel sur la vie des individus », a-t-il déclaré.

Pour annoncer le programme, Coach a créé sa première semaine de rêve du 9 au 16 août, où elle reversera 5 % des ventes de ses magasins en Amérique du Nord, jusqu’à 1 million de dollars, au Dream It Real Fund. Au Royaume-Uni, 5% des ventes de la semaine prochaine, jusqu’à 150 000 $, seront reversés à l’association caritative UK Youth.

Les clients des magasins Coach peuvent également personnaliser des sacs avec des motifs Dream It Real en édition limitée réalisés en collaboration avec six artistes et inspirés des histoires des étudiants Dream It Real.

Kahn a déclaré qu’en plus du “montant très important” d’argent que la marque s’attend à collecter pour le fonds, elle sollicite l’aide de ses associés en magasin pour promouvoir l’initiative et servir de mentor aux étudiants. Tapestry, la société mère de Coach, a pour objectif que ses employés consacrent 100 000 heures d’ici 2025 à des œuvres caritatives.

Kahn a déclaré que Coach avait choisi d’inclure le Royaume-Uni dans cette première initiative améliorée, car il ne s’agit pas seulement d’un marché important pour la marque, mais également de l’emplacement de son siège social pour l’Europe et le Moyen-Orient. Pour l’avenir, il a déclaré que l’espoir est d’amener le programme en Chine également à l’avenir.

Kahn a déclaré que Dream It Real n’est pas seulement important pour lui personnellement, mais pour la marque dans son ensemble. “Quand vous repensez aux débuts de Coach”, a-t-il déclaré, “c’était le rêve de deux immigrants et de six artisans dans un loft à SoHo. Qui aurait imaginé qu’elles pourraient rivaliser avec toutes les grandes entreprises du monde ? » Et en cette année du 80e anniversaire, a-t-il déclaré, Coach a prouvé que les rêves peuvent être réalisés. « Et rien ne fait mieux que l’éducation.

« La Coach Foundation a vraiment fait de l’éducation l’une de nos valeurs fondamentales. C’est quelque chose qui nous passionne vraiment.