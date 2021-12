Deion Sanders a coché l’objectif principal de sa liste de tâches à accomplir avec un championnat de la Southwestern Athletic Conference, menant Jackson State à une victoire de 27-10 sur Prairie View A&M samedi.

Et les Tigers de Sanders ont remporté le titre avec une performance digne de sa polyvalence au Temple de la renommée en tant que demi de coin, receveur et retourneur: marquant des touchés en attaque, en défense et sur les équipes spéciales.

La victoire a clôturé une saison impressionnante pour « Coach Prime », qui a remporté les honneurs de l’entraîneur de l’année SWAC, a partagé la vedette nationale avec Nick Saban de l’Alabama et a vu son fils, le quart-arrière de Jackson State Shedeur Sanders nommé recrue de l’année SWAC.

Pas mal étant donné que Sanders est à un peu moins de 15 mois de son premier poste d’entraîneur-chef. Il s’agit de sa première saison complète après une campagne printanière 4-3 écourtée par COVID-19 et malgré trois matchs manqués à la suite d’une opération à l’orteil. Il a navigué sur la touche avec sa jambe gauche appuyée sur un scooter sur lequel il s’asseyait parfois.

« C’est incroyable », a déclaré Sanders. « Nous n’avons pas joué le mieux, mais tous nos enfants ont fait de leur mieux. C’est une chose de gagner, mais de gagner sans moi ? Seigneur, je te remercie. »

Sanders a également rehaussé le profil du football HBCU et généré des opportunités de nom, d’image et de ressemblance (NIL) pour les joueurs. C’est en plus de développer sa marque personnelle grâce à des publicités nationales avec l’entraîneur de l’Alabama Nick Saban et d’être mentionné comme candidat aux postes vacants d’entraîneur FBS.

Après avoir remporté son premier titre de champion depuis 2007, la prochaine étape de Jackson State est le Celebration Bowl contre le champion du MEAC South Carolina State le 18 décembre à Atlanta pour le championnat national des collèges noirs.

L’adhésion enthousiaste de Sanders aux opportunités NIL a aidé les joueurs de JSU et de SWAC à gagner de l’argent avec des avenants. La conférence se classe au 17e rang dans le pays en termes de compensation NIL selon Opendorse.com, une plateforme qui vise à aider les athlètes à monétiser leur marque.

Il s’agit de la seule conférence HBCU à figurer dans le top 20 des classements d’approbation NIL.

Sanders fait un bon parcours à travers des spots commerciaux divertissants pour l’assurance Aflac avec Saban et l’emblématique Duck. L’ancien coéquipier des Cowboys de Dallas et membre du Temple de la renommée Troy Aikman est apparu à JSU avec le rappeur de Memphis récemment décédé Young Dolph et le modèle de médias sociaux et ancienne étudiante de JSU Brittany Renner – qui a parlé avec les joueurs de situations sociales.

Les joueurs étaient apparemment attentifs.

Il y avait de la notoriété sur les nouveaux uniformes avec les noms des joueurs et les rumeurs d’ouvertures d’entraîneurs FBS.

À travers tout cela, Sanders est resté concentré sur la mise en lumière du football HBCU et de ses joueurs. Le commissaire du SWAC, le Dr Charles McClelland, croit qu’il a réussi dans cette entreprise.

« Il a mis les yeux sur les HBCU », a déclaré McClelland avant le match. « Ne vous y trompez pas, je ne pense pas qu’Eddie George soit l’entraîneur du Tennessee State si Coach Prime n’aurait pas franchi cette étape en premier.

Cet impact est important. Il transcende les fans, il transcende les parrainages. Cela va au cœur, à l’âme et à la culture de qui nous sommes. »

Prairie View A&M n’a pas facilité la tâche à Jackson State.

Les Panthers (7-5) ont mené deux fois, dont 10-7, avant qu’Isaiah Bolden ne retourne un coup d’envoi de 91 verges pour le score de feu vert au deuxième quart. James Houston a réussi une déviation astucieuse pour une interception et un retour de 5 verges pour un touché avant que Peytton Pickett ne se précipite pour un touché de 5 verges à la fin du troisième quart pour donner aux Tigers un peu de répit.

Quand tout a été dit et fait samedi, Sanders avait de nouveau occupé le devant de la scène et avait mis Jackson State, le SWAC et le football HBCU à l’honneur.