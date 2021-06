Coach, Tiffany et CFDA Talk Pride, Marketing LGBTQ et Backlash – WWD

La fierté devrait être promue tout au long de l’année, et pas seulement au mois de juin, tel était le consensus qui prévalait lors d’une discussion lundi intitulée « Pride on Fifth », parrainée par la Fifth Avenue Association.

Les panélistes étaient Leigh Manheim, vice-président senior de North American Retail, Coach; Michaela Malvasio, productrice principale de contenu mondial, Tiffany & Co., et Steven Kolb, directeur général du Council of Fashion Designers of America. La conversation était animée par la journaliste Jessica Michault.

“Ce n’est pas seulement un mois et c’est quelque chose qui doit se poursuivre tout au long de l’année, ce qui est vraiment important pour Stuart Vevers, notre directeur créatif, et toute l’équipe de direction de Coach”, a déclaré Manheim. Elle a également déclaré que l’examen critique du casting pour les défilés de mode et les campagnes de marketing devrait être un effort continu. Pour leur initiative Pride en juin, ils célèbrent à travers un produit et une campagne marketing. « Dans l’ensemble, nous avons eu des retours très positifs. C’est une façon de vraiment célébrer quelque chose qui est important pour notre marque tout au long de l’année », a-t-elle déclaré.

Malvasio a expliqué l’approche de Tiffany envers Pride et a convenu que cela devrait être une priorité permanente. «Je pense qu’il est important qu’à chaque fois que nous approchons de Pride en tant que marque, nous soyons très conscients de la conversation, du ton et du climat. Je pense qu’il est important de repousser continuellement cette limite et de ne jamais faire quelque chose qui semble juste commercial ou avec l’intention de simplement vendre. Je pense que c’est une responsabilité pour les marques, et en particulier pour les marques américaines, de repousser continuellement cette enveloppe et ce que cela signifie d’être une marque de luxe inclusive.

Discutant de savoir si l’industrie de la mode est plus inclusive et ouverte à la communauté LGBTQ que d’autres industries, Kolb a déclaré que les résultats de leur étude avec PVH Corp. sur la diversité, l’équité et l’inclusion dans la mode ont révélé que si la mode est plus inclusive que de nombreuses autres industries, il y a toujours le sentiment des membres de la communauté LGBTQ qu’il n’y a pas assez de représentation. Les répondants ont également indiqué qu’ils avaient l’impression que les micro-agressions se produisent plus fréquemment chez les membres de la communauté LGBTQ et que les collègues hétérosexuels ont plus de possibilités d’avancement.

Kolb a souligné qu’il est important de se rappeler que l’industrie a deux côtés : le côté entreprise et le côté créatif. « Il est probable que le côté créatif de l’industrie soit plus inclusif que le côté entreprise, bien que nous ayons vu des personnes LGBTQ+ dans des rôles d’entreprise. Mais c’est toujours une suite C très corporative qui n’est pas très différente des autres industries », a déclaré Kolb.

En ce qui concerne la question de savoir si la publicité mettant en vedette des membres de la communauté LGBTQ est destinée à des régions spécifiques du pays et s’il y a eu des réactions de diverses régions, Coach’s Manheim a déclaré que sa publicité était générale et ne ciblait pas une partie spécifique de aux États-Unis « Nous avons constaté un engagement vraiment positif sur tous nos canaux sociaux », a-t-elle déclaré.

Tiffany, cependant, a présenté ce mois-ci une nouvelle campagne intitulée « Stand for Love », qui mettait en vedette des New-Yorkais et des membres de la communauté LGBTQ, qui ont reçu des réactions négatives. “Cela a été reçu positivement par les personnes que nous essayions d’atteindre”, a déclaré Malvasio. « Le but de la campagne était de montrer et de promouvoir la diversité en termes de race, d’âge et de sexe. Malheureusement, pour une raison quelconque… il y avait un engagement plus faible d’un point de vue social, et beaucoup de trolls et de haineux, et des commentaires vraiment très négatifs sur nos réseaux sociaux qui devaient être contrôlés et trafiqués pour tout discours de haine et tout langage préjudiciable. C’est intéressant, je ne vois pas qu’il y ait une réflexion sur les ventes, ou nous n’avons pas eu de relations publiques qui sont mauvaises, ce que nous soutenons est absolument important et magnifique. Mais il faut un certain courage de la part de la marque et de la suite C, pour soutenir un contenu qui n’obtient pas beaucoup d’engagement, et se fait repousser par un consommateur qui, autrement, ne veut pas voir le la marque évolue vers une manière avec laquelle ils ne sont pas à l’aise.

Malvasio a déclaré que beaucoup de ces abonnés sur les réseaux sociaux ne sont peut-être pas des consommateurs de la marque, mais qu’ils affectent toujours les mesures. « Il faut vraiment un point de vue très clair et une position très forte au nom de la marque pour dire que nous n’allons pas écouter ce groupe de discussion… et à la place, nous montrerons les personnes trans dans notre marketing ; nous montrerons les Noirs dans notre marketing ; nous montrerons les personnes trans noires dans notre marketing ; nous montrerons à des personnes de tous âges, sexes et tailles, tout ce qui est une expression d’amour et quel est l’ADN de notre marque. Bien que nous ayons eu du recul d’un point de vue social, le message est finalement super, super important. Je pense qu’à long terme, ce sera là où toutes les marques iront. »

Appelant la campagne Tiffany à changer la donne, Michault a demandé à Malvasio ce qu’elle pensait de la campagne Tiffany à un niveau personnel.

« C’est vraiment stimulant de savoir que l’entreprise soutient ce type de contenu. Cette visibilité est tellement incroyable, quand elle vient d’une marque de luxe », a déclaré Malvasio. Elle s’est souvenue du moment où les modèles trans ont commencé à apparaître sur la couverture des magazines de mode en 2015, ce qui était avant sa propre transition de genre, “et je verrais une couverture avec Hari Nef [an openly transgender woman], et je pense que cela est validé et soutenu par la communauté au sein de laquelle je travaille, et peut-être qu’il est possible de sortir et de travailler également dans une entreprise qui correspond à ce que je veux avec ma carrière », a-t-elle déclaré. «Ce n’est qu’un exemple de ce que signifie être trans, et le diffuser dans le monde est un bon début pour que davantage de personnes trans voient une possibilité elles-mêmes dans les médias. Pour moi, c’est vraiment gratifiant, excitant et en retard.

POUR LES HISTOIRES DE MORES :

Dans la campagne du mois de la fierté de Tiffany & Co.

Todd Kahn dirige l’entraîneur vers le futur

Stratégies de discussion de LVMH, Tapestry et CFDA pour créer une main-d’œuvre plus diversifiée et inclusive