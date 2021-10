Coachella annule sa décision sur le mandat de vaccination pour le festival

Festival de musique et d’art de la vallée de Coachella promoteurs envoi d’or ont abandonné leur projet d’exiger une preuve de vaccination complète pour l’inscription à l’événement de l’année prochaine.

Plus tôt aujourd’hui (mardi 12 octobre), envoi d’or a publié sa politique de santé mise à jour dans laquelle il a déclaré que les festivaliers seront autorisés à montrer la preuve d’un test COVID-19 négatif à condition qu’il soit effectué dans les 72 heures suivant l’événement.

« Après avoir vu de première main les données de faible transmission et la mise en œuvre réussie des protocoles de sécurité dans nos festivals récemment, ainsi que le taux de vaccination croissant des Américains éligibles, nous sommes convaincus que nous pouvons mettre à jour en toute sécurité notre politique pour Coachella qui permet un test COVID négatif effectué dans les 72 heures suivant l’événement OU une preuve de vaccination complète », Coachella écrit sur son site Web et sur Instagram.

Selon Coachellasite Web de , chaque envoi d’or festival peut avoir sa propre politique de santé.

Il y a deux mois, AEG présente, la société mère de envoi d’or, a annoncé que les participants devraient être vaccinés pour pouvoir assister à ses festivals à partir d’octobre.

Coachella se tiendra les week-ends du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril 2022 à l’Empire Polo Club à Indio, en Californie.

Le festival du désert californien a été l’un des premiers grands événements musicaux à être touché par COVID-19, passant de ses dates habituelles d’avril 2020 à deux week-ends en octobre 2020 avant d’être complètement annulé. Plus récemment, envoi d’or prévoyait d’accueillir l’événement du 9 au 11 avril 2021 et du 16 au 18 avril 2021.

Face à la pandémie de coronavirus, des milliers de concerts et de festivals ont été soit reportés, soit annulés, car la distanciation sociale et l’auto-quarantaine ont rendu la musique en direct et la participation à des spectacles presque impossibles.

Les responsables américains ont exhorté à plusieurs reprises les Américains à tenir compte de ce que les responsables fédéraux, étatiques et locaux leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

