Coachella dévoile les dates de l’édition 2022 du festival

Comme révélé pour la première fois par Variété, les Coachella Le festival est officiellement déplacé du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril 2022, selon une annonce du promoteur Goldenvoice. Le festival Stagecoach sur le thème country suivra les deux week-ends de Coachella, du 29 avril au 1er mai.

« Notre retour au pays dans le désert est officiellement prévu pour avril 2022 : le premier week-end aura lieu du 15 au 17 avril 2022 et le deuxième week-end du 22 au 24 avril 2022 », indique l’annonce. “Notre prévente commence ce vendredi 4 juin à 10h PT. Plus de temps pour planifier et plus de temps pour payer vos laissez-passer au fil du temps grâce à nos options de plan de paiement flexibles. Informations sur les plans de paiement flexibles et plus encore sur coachella.com. “

Concernant le festival country de Coachella Valley, Goldenvoice a déclaré : « La diligence est de retour en selle ! Réservez la date du 29 avril au 1er mai 2022 pour notre prochaine rencontre. Soyez le premier à découvrir la prévente au coin de la rue sur stagecoachfestival.com. ”

YouTube est également revenu en tant que partenaire de diffusion en direct de Coachella. “Nous sommes de retour et ravis de nous associer à Goldenvoice pour la 10e année pour diffuser en direct l’emblématique Coachella Valley Music and Arts Festival sur YouTube”, a déclaré YouTube dans un communiqué. “En tant que plus grande scène virtuelle au monde, nous sommes plus excités que jamais de célébrer la musique live et d’offrir deux week-ends de performances extraordinaires aux fans de musique du monde entier.”

Les têtes d’affiche prévues pour 2020 étaient Rage Against the Machine, Travis Scott et Franck Océan, de même que Lana del Rey, Calvin Harris, Run the Jewels, Lil Uzi Vert, Rex Orange County, Megan Thee Stallion, BIGBANG, Flume, Thom Yorke, Divulgation, 21 Savage, Danny Elfman, DaBaby, Summer Walker, Daniel Caesar, FKA Twigs, Marina, Louis l’Enfant, Ari Lennox et bien d’autres.

Les nouvelles dates marquent la quatrième fois que Coachella, qui se déroule sur deux week-ends à l’Empire Polo Ground à Indio, en Californie, est reportée en raison de la pandémie: d’abord d’avril à octobre 2020, puis à avril 2021, puis à octobre , bien que les dates d’octobre n’aient pas été officiellement confirmées par les promoteurs. Coachella vend régulièrement ses 125 000 billets par jour immédiatement.

Visitez le site officiel de Coachella pour rester à jour sur les informations du festival.