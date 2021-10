Coachella et Stagecoach n’auront pas besoin de vaccin COVID pour entrer

Le Coachella Valley Music and Arts Festival a annulé son exigence selon laquelle les participants devaient être entièrement vaccinés contre COVID-19 avant ses événements au printemps prochain.

L’organisateur du festival, Goldenvoice, a annoncé la décision mardi, qui donne désormais aux participants la possibilité de présenter un test COVID-19 négatif au lieu d’être vaxxé avant l’entrée, plutôt qu’une seule preuve de vaccination. La décision s’applique également au country fest Stagecoach, l’autre événement phare de Goldenvoice qui a lieu fin avril et début mai.

«Après avoir vu de première main les données de faible transmission et la mise en œuvre réussie des protocoles de sécurité dans nos festivals récemment, ainsi que le taux de vaccination croissant des Américains éligibles, nous sommes convaincus que nous pouvons mettre à jour en toute sécurité notre politique pour Coachella qui permet un test COVID négatif effectué dans 72 heures après l’événement OU preuve de vaccination complète », selon un communiqué publié sur le site Web de Coachella.

La politique de santé et de sécurité du festival du désert est « régulièrement mise à jour en tenant compte de nos fans, artistes et organisateurs d’événements en fonction de nos circonstances en constante évolution », ont ajouté les organisateurs. Bien que les plans et les mandats puissent continuer à changer, les organisateurs mettront à jour les règles sur leur site Web avec les développements et plus de détails à l’approche du festival.

En août, le promoteur de Coachella AEG, qui gère les festivals et les clubs de LA tels que le Roxy et El Rey, a annoncé une politique de vaccination obligatoire pour le personnel et les fans lors des futurs spectacles. L’annonce de mardi est intervenue quelques jours seulement après l’entrée en vigueur de cette politique le 1er octobre.

Coachella se déroule à l’Empire Polo Club sur deux week-ends, et l’édition de l’année prochaine est prévue du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril après avoir été retardée à deux reprises par la pandémie. La programmation complète des artistes 2022 n’a pas encore été annoncée.

Stagecoach est prévu du 29 avril au 1er mai et compte Thomas Rhett, Carrie Underwood et Luke Combs en tête d’affiche.

