Coachella poursuit Live Nation pour contrefaçon de marque déposée

Live Nation fait face à une action en contrefaçon de marque déposée par Goldenvoice. Crédit photo : Andrew Ruiz

Des mois après avoir intenté une action en justice contre DJ Envy et son happening Carchella, Coachella et Goldenvoice poursuivent officiellement Live Nation pour « contrefaçon de marque contributive et de marque de service », pour le prétendu échec du promoteur à cesser de vendre des laissez-passer pour des événements dans un lieu appelé Coachella Crossroads, y compris un festival « Coachella Day One 22 ».

Coachella et Goldenvoice ont récemment soumis l’action de 29 pages à un tribunal fédéral de Californie, nommant comme défendeurs Live Nation et Bluehost, qui opère sous le nom de Unified Layer et est « le fournisseur de services » du site Web Coachella Crossroads.

La plainte à multiples facettes indique d’emblée que la bande Twenty-Nine Palms des Indiens de la mission – une non-partie à la poursuite – « tente d’organiser un événement musical en direct directement compétitif », sous la forme du Coachella Day One 22 et le lieu du carrefour de Coachella.

Coachella Crossroads de Twenty-Nine Palms est situé à Coachella, en Californie, à « environ 8 kilomètres » du lieu où se tient le festival de musique du même nom, selon les plaignants. Gardant à l’esprit la proximité de l’établissement avec l’Empire Polo Club – ainsi que les plans de Coachella de rester sur le site pour les années à venir – en avril 2018, Twenty-Nine Palms a déménagé à la marque Coachella Crossroads, selon le document.

L’USPTO a alors déposé une action en justice, « invoquant un risque de confusion » entre les marques Coachella Crossroads et celles de Coachella proprement dite.

Une demande réduite a été suivie de « discussions informelles » entre les avocats de Goldenvoice/Coachella et de Twenty-Nine Palms, à quel point ces derniers ont « indiqué que le lieu ne serait utilisé que pour des événements communautaires locaux, tels que le football pour les jeunes et d’autres petits événements sportifs, et que toute musique ou divertissement en direct serait accessoire à ces événements », révèle le procès.

Cette prétendue déclaration a incité les plaignants à renoncer à s’opposer à la demande de marque, bien que l’année 2021 aurait vu Coachella Crossroads commencer à « faire la publicité et la promotion d’événements musicaux en direct », en commençant par une performance de Toby Keith.

Désormais, le site Web du site « ne contient absolument aucune information ou contenu sur les installations sportives pour des événements sportifs ou des compétitions sportives et athlétiques », soutiennent les plaignants, mais comprend des publicités pour l’événement Coachella Day One 22 mentionné précédemment.

Prévu pour le coup d’envoi à 20 heures le 31 décembre, l’événement devrait présenter DJ Diesel (Shaquille O’Neal, c’est-à-dire), Getter et E-40.

Et en faisant la promotion de la sortie du Nouvel An, qui aurait causé une « vraie confusion », Twenty-Nine Palms aurait échangé « sur la bonne volonté » des marques de Coachella (y compris en réservant des divertissements similaires à ceux de Coachella elle-même) et aurait copié la « publicité distinctive et matériel promotionnel. »

En ce qui concerne le calendrier de la poursuite, il convient de mentionner ici que le jeudi 9 décembre dernier, Twenty-Nine Palms aurait commencé à offrir des billets gratuits pour la fonction du 31 décembre, et les laissez-passer correspondants, comme indiqué dans la plainte, sont disponibles sur Ticketmaster sous le nom de « Coachella Offre gratuite.

Une lettre de cessation et d’abstention du 28 octobre que les plaignants ont envoyée à Twenty-Nine Palms ne semble pas avoir provoqué de changement dans les noms (ou les détails opérationnels) de l’événement et des lieux au centre de l’affaire. De plus, les avocats de Coachella reconnaissent dans le document que «Twenty-Nine Palms peut bénéficier d’une immunité souveraine».

Cela dit, « d’autres personnes contribuant à la contrefaçon » – Live Nation et Unified Layer, selon les plaignants – « n’ont pas le même privilège et font l’objet de réclamations pour contrefaçon par contribution ainsi que de la compétence de la Cour », déclare la poursuite globale. .

Par conséquent, après avoir consacré plusieurs pages à vanter Coachella comme « l’un des principaux festivals de musique et d’art du pays » et « l’un des festivals de musique les plus acclamés par la critique au monde » – en plus de souligner les grands artistes et les nombreux participants que le 22- un événement vieux d’un an a attiré – la poursuite en profondeur vise la prétendue contrefaçon de Live Nation.

Fin octobre, en plus d’apporter une lettre de cessation et d’abstention pour Twenty-Nine Palms, les plaignants ont envoyé un avis similaire à Live Nation, décrivant l’infraction perçue et exigeant que la société mère Ticketmaster « arrête immédiatement toute vente de billets pour l’événement COACHELLA DAY ONE 22 et tout autre festival de musique, spectacle de musique en direct ou événement similaire.

Mais Live Nation n’a modifié que la liste Ticketmaster « Coachella Day One 22 » pour lire « Day One 22 », selon le procès et la page de l’événement sur la plate-forme de billetterie. Le nom d’origine reste « dans certaines publicités Live Nation et dans d’autres publicités associées à l’événement », selon les plaignants, et une lettre de suivi de la mi-novembre de Coachella et Goldenvoice n’était manifestement pas suffisante pour que le promoteur basé à Beverly Hills radier purement et simplement l’événement de fin d’année.

Les actions de Live Nation (ainsi que celles de Unified Layer) ont « porté irréparablement » à Coachella et au « grand public qui a un intérêt inhérent à être à l’abri de la confusion, de l’erreur et de la tromperie », indique le texte vers sa conclusion, avec l’accusé société événementielle ayant prétendument « matériellement encouragé, permis et contribué au comportement illicite ».

Au moment de la publication de cet article, Live Nation – qui fait face à un certain nombre de poursuites suite à la tragédie d’Astroworld – ne semblait pas avoir commenté publiquement cette action de Coachella, qui a retiré Travis Scott de sa programmation 2022.