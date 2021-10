Coachella renverse le mandat du vaccin COVID

Les festivals Coachella Valley Music and Arts et Stagecoach ont inversé leur mandat de vaccination, annonçant que les détenteurs de billets seront plutôt tenus de montrer la preuve d’un test négatif.

En août, des festivals comme Coachella et Made in America ont annoncé qu’ils exigeraient une preuve de vaccination avant de participer aux spectacles en direct. Jay Marciano, directeur de l’exploitation d’AEG et président-directeur général d’AEG Presents, a déclaré dans un communiqué à l’époque : « Nous sommes arrivés à la conclusion qu’en tant que leader du marché, il nous incombait de prendre une position réelle sur le statut vaccinal. Il y a quelques semaines à peine, nous étions optimistes quant à l’orientation de notre entreprise et de notre pays… notre espoir est que notre position proactive encourage les gens à faire ce qu’il faut et à se faire vacciner.

Ambiance de festival au Coachella Valley Music And Arts Festival 2019 – Week-end 2 le 21 avril 2019 à Indio, Californie. (Photo de Presley Ann/. pour Coachella)



Maintenant, il semble que Coachella revienne sur cette décision, selon une déclaration faite mardi après-midi. L’annonce surprenante a été faite dans un article sur le compte Instagram officiel de Coachella.

La publication de l’histoire se lit comme suit : « Après avoir vu de première main la faible transmission des données et la mise en œuvre réussie des protocoles de sécurité dans nos autres festivals le mois dernier, nous sommes convaincus que nous pouvons mettre à jour notre politique de santé pour permettre : Test Covid-19 négatif effectué dans les 72 % heures de l’événement OU Preuve de vaccination complète.

AEG Presents est la deuxième plus grande société de musique live du pays, ce qui a rendu leur annonce initiale si importante. Marciano a reconnu à l’époque que la décision peut sembler dramatique pour certains, mais a insisté sur le fait que c’était la bonne.

« Nous réalisons que certaines personnes pourraient considérer cela comme une étape dramatique, mais c’est la bonne », a expliqué Marciano en juin. « Nous sommes également conscients qu’il pourrait y avoir un certain recul, mais je suis confiant et j’espère qu’à la fin de la journée, nous serons du bon côté de l’histoire et ferons ce qui est le mieux pour les artistes, les fans et les événements en direct. ouvriers. »

Bien que ce renversement va à l’encontre de la politique annoncée en août, Variety souligne qu’avec l’annonce initiale, la société a autorisé que «la politique de vaccination sera mise en œuvre comme une politique ouverte, avec tout changement ou renversement informé par des mises à jour concernant aux taux d’infection, aux données de transmission, aux développements de variantes et aux réglementations locales et fédérales. »

Coachella 2022 aura lieu les 15-17 et 22-24 avril, et les billets se sont vendus presque instantanément lors de leur mise en vente en juin.

