Coachella sera de retour en avril 2022 ⋆ .

Préparez-vous à dépoussiérer votre couronne de fleurs et à trouver un nouveau branchement molly parce que Coachella a annoncé son retour. Alors que l’herpès simplex-2 a eu quelques années de repos grâce à la fermeture du circuit des festivals de musique par le coronavirus, le moment est à nouveau venu d’abandonner les médicaments et de faire vibrer votre corps sur une musique que vous oublierez dans les quinze minutes. Vivre le rêve, bébé! Mais pas de sitôt, il faudra encore attendre un an. Mais bon, excitez-vous malgré tout : Vanessa Hudgens’ les vacances préférées reviennent officiellement !

Coachella 2020 devait avoir lieu en avril 2020 mais COVID-19 y a mis fin. Il a été reporté à octobre 2020 mais a finalement été complètement mis en conserve. Coachella 2021 a également été annulée. Mais avec la réouverture de la Californie et les vaccins pompant dans les veines de nombreuses personnes, 2022 s’annonce beaucoup plus radieuse. Coachella a annoncé ses dates de retour avec deux week-ends en avril 2022 ; les 15-17 et 22-24. Ce sera la première Coachella depuis 2019. Comment l’industrie Manic Pixie Dream Girl a-t-elle survécu ?!

Comme le dit leur article, les billets en prévente seront disponibles vendredi, ce qui est hilarant pour moi car ils n’ont pas annoncé de programmation. Les têtes d’affiche de Coachella en 2020 étaient Rage contre la machine, Travis Scott, et Franck Océan, et les organisateurs de Coachella ont déjà dit qu’ils aimeraient garder cette programmation en tête d’affiche. Mais rien n’a été confirmé.

Au moment où Coachella 2022 arrive, les hipsters, les influenceurs et autres désordres auraient été éloignés de cet enfer hipster pendant trois ans. Ils vont le perdre et devenir complètement fous. Ils vont créer une nouvelle souche d’herpès appelée Herpchella. Si les organisateurs ne veulent pas que cela se produise, ils devraient peindre une aile d’ange sur un mur. Les influenceurs seront trop occupés à attendre dans une file d’attente de 6 heures pour prendre une photo devant elle et provoquer le chaos.

