Coachella signe un accord pour rester en Inde jusqu’en 2050 au moins

Fidèle à son surnom officiel – « La ville des festivals » – Indio, en Californie, devrait maintenant rester la maison de Coachella pendant au moins 29 ans.

Des points de vente locaux, dont The Desert Sun, ont fait état de l’accord prolongé entre la ville la plus peuplée de la vallée de Coachella et Goldenvoice d’AEG Presents, qui organise le festival de musique annuel. En août, le conseil municipal de cinq membres d’Indio a voté à trois contre un pour prolonger un contrat existant avec Goldenvoice « au moins jusqu’en 2050 », selon la même source, et la société a récemment signé un contrat de location mis à jour (également en vigueur jusqu’en 2050) avec l’Empire Polo Club, qui sert de site à Coachella.

En commençant par le vote de la ville d’Indio pour prolonger le contrat de Goldenvoice jusqu’à la moitié de ce siècle, la maire Elaine Holmes, qui siège au conseil municipal depuis 2010, « s’est excusée de la discussion, citant un conflit car elle possède une propriété à moins de 1 000 pieds du zone du festival », selon The Desert Sun une fois de plus. Le membre du conseil Oscar Ortiz a exprimé le seul vote contre la prolongation de près de trois décennies.

Expliquant son vote dissident dans une vidéo Instagram, Ortiz a déclaré en partie : « Je voulais juste nous exhorter à reprendre les négociations pour cet accord. Je crois toujours que nous n’avons pas fait preuve de diligence raisonnable et de sensibilisation communautaire pour être prêts à prolonger cet accord pour 20 ans supplémentaires.

« Nous n’avons pratiquement eu aucune contribution des résidents sur les besoins de la communauté. … Étant l’un des plus grands festivals au monde, je pense que cela mérite une large diffusion en raison de l’impact important qu’il a sur nos résidents et en raison de la durée du mandat », a-t-il poursuivi, notant que l’accord existant entre la ville d’Indio et Goldenvoice ne devait pas se terminer avant 2030.

Certains résidents ont appelé à la réunion du conseil municipal pour exprimer leurs réserves à l’égard de l’accord décidément long de Coachella, et l’une de ces personnes a demandé : « L’entreprise recevra-t-elle un tarif moins élevé sur les frais de police ailleurs qu’à Indio ? Palm Springs leur permettra-t-il d’amener 17 semi-camions Beyoncé dans les rues les plus fréquentées ? Non, mais Indio l’a fait.

Le membre du conseil Glenn Miller, d’autre part, a réitéré le surnom initialement noté de «Ville des festivals» d’Indio et a souligné: «Pas un dollar ne sort de la poche de la ville d’Indio. Nous bénéficions donc de l’argent qui rentre ici grâce à la vente des billets. … Ils dépensent des milliers et des milliers de dollars dans notre communauté, permettant à nos résidents de travailler, non seulement à Indio, mais partout.

En ce qui concerne le nouvel accord de Goldenvoice avec l’Empire Polo Club lui-même, l’accord correspondant accordera au promoteur « le contrôle opérationnel total du lieu, ouvrant la porte à des événements musicaux toute l’année », a rapporté The Desert Sun. Le contrat comprend également la « supervision d’Empire Grand Oasis, une propriété d’événement spécial à Thermal », mais les termes de l’accord précédemment mis en évidence avec Indio ne seront pas modifiés.

Il va sans dire que les développements semblent refléter la confiance que les membres du conseil d’Indio (ou une majorité de ceux-ci) et Goldenvoice ont dans le potentiel de revenus à long terme et la popularité de Coachella – ainsi que des festivals de musique en général.

Cette confiance et les prolongations de plusieurs années de Coachella sont particulièrement importantes étant donné que l’événement a été annulé à plusieurs reprises depuis le début de 2020. Mais un nombre important de concerts et de festivals de musique ont eu lieu en 2021, et toutes sortes d’événements musicaux en direct sont prévus pour 2022.

Coachella 2022, pour sa part, devrait se dérouler les week-ends du 15 au 17 et du 22 au 24 avril de l’année prochaine, avec en tête d’affiche Rage Against the Machine, Swedish House Mafia et Travis Scott. De plus, en octobre, Dierks Bentley a prolongé sa tournée Beers on Me jusqu’en 2022, tandis que Jacob Banks a annoncé qu’il lancerait une série de concerts de 23 arrêts en janvier.

Pendant ce temps, Brandi Carlile est sur le point de présenter des spectacles pour la tournée Beyond These Silent Days jusqu’à la fin octobre 2022, et des actes comprenant, mais sans s’y limiter, Coldplay, les Red Hot Chili Peppers, Dylan Scott, Sleepy Hallow et New Kids On The Block ont a également dévoilé leurs plans de tournée à venir ce mois-ci.