Coaches Corner: Julian Nagelsmann du Bayern Munich rencontre Andy Reid

Le Bayern Munich a publié une vidéo intitulée “Coaches Corner” présentant une discussion entre notre entraîneur actuel Julian Nagelsmann et l’entraîneur-chef de longue date de la NFL Andy Reid. La conversation est remarquable par sa chaleur et son charme terre-à-terre, les deux hommes exprimant une admiration mutuelle et des pépites fascinantes de leur philosophie de coaching.

Pour ceux qui ne connaissent pas Reid, il est entraîneur-chef de la NFL depuis plus de 20 ans, d’abord avec les Eagles de Philadelphie et maintenant avec les Chiefs de Kansas City. Il a tout gagné dans la NFL, y compris un championnat du Super Bowl. En fait, Julian semble plus qu’un peu cupide de la bague du Super Bowl que Reid porte.

Les deux hommes commencent par comparer leurs parcours professionnels complètement opposés. Reid a gravi les échelons de la chaîne alimentaire des entraîneurs de football à la dure, commençant comme assistant diplômé dans son alma mater BYU, à travers divers postes universitaires, puis à des postes d’assistant avec les Packers jusqu’à ce qu’il atteigne finalement un poste d’entraîneur-chef à Philly. Reid exprime une admiration sincère pour la rapidité avec laquelle Nagelsmann a atteint le sommet de sa profession et commente ce que cela doit signifier pour le talent et l’intelligence de Julian.

Une discussion sur la philosophie de l’entraînement conduit à un accord ferme sur le fait qu’il est crucial pour les entraîneurs non seulement de se concentrer sur les X et les O, mais aussi d’apprendre à connaître leurs joueurs en tant que personnes. Ils soulignent que même les meilleurs athlètes professionnels ne sont pas des machines et que la véritable clé pour tirer le meilleur parti d’une équipe est de soutenir leurs joueurs en tant que personnes d’abord.

Nagelsmann semble en fait un peu jaloux lorsque la discussion porte sur le fonctionnement de la gestion et de la préparation du jeu dans la NFL. Il souhaite clairement pouvoir créer un livre de jeu et appeler des jeux comme un entraîneur de la NFL peut le faire, admettant que la nature dynamique du football rend cela impossible. Il semble y avoir encore plus de nostalgie de la part de Julian lorsqu’il entend à quel point les pratiques de la NFL sont structurées et qu’ils disposent d’une semaine complète pour se préparer à chaque match.

Dans l’ensemble, Coaches Corner est un divertissement d’environ sept minutes, ce qui en valait la peine lorsque les deux hommes partagent les meilleurs conseils d’entraînement qu’ils aient jamais reçus. Vous devrez regarder la vidéo pour entendre leurs réponses.