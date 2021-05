Coaching de l’entraîneur: Ironwood Education lance un programme de certification pour les aspirants entraîneurs de cricket

L’approche structurée donnera un avantage compétitif à la formation des jeunes au cricket.

Ironwood Education, une société de formation et d’éducation professionnelle, a lancé un programme de certification pour «la formation et le développement des entraîneurs de cricket». L’entreprise a encordé Ravi Shastri, entraîneur-chef de l’équipe nationale indienne de cricket; B Arun, entraîneur de bowling, équipe nationale indienne de cricket; et R Sridhar, entraîneur de terrain, équipe nationale indienne de cricket; en tant que membres du conseil consultatif pour encadrer et guider dans le développement de programmes pour le coaching de cricket certifié à différents niveaux.

Sous leur direction, Ironwood Education vise à standardiser et à systématiser les pratiques d’entraînement pour tous les niveaux du sport dans le pays, en particulier pour les niveaux de base et intermédiaires du cricket.

Le programme de certification Ironwood pour l’entraînement aidera à l’emploi professionnel des entraîneurs de cricket à travers le pays, grâce à son articulation de normes professionnelles uniformes et de pratiques contemporaines d’entraîneur de cricket. La certification vise à favoriser l’adoption des meilleures pratiques contemporaines et standardisées dans le coaching de cricket pour tous les niveaux en Inde, dans un écosystème de cricket où le coaching continue d’être en grande partie fragmenté et non structuré pour le programme et la méthodologie. L’approche structurée donnera un avantage compétitif à la formation des jeunes au cricket.

Bela Desai, promoteur et directeur d’Ironwood Education Ltd, a déclaré: «Au fil des ans, nous avons vu le secteur du cricket croître de façon exponentielle avec une attention particulière de toutes les générations. Une approche de coaching structurée et systématique est le besoin de la journée pour développer, perfectionner et nourrir des joueurs de cricket de classe mondiale. Chez Ironwood, nous nous engageons à contribuer à cette courbe d’apprentissage dont profiteront les professionnels et les entrepreneurs émergents. Nous n’aurions pas pu trouver plus de mentors et de membres de conseils consultatifs idéaux partageant les mêmes valeurs. Ensemble, nous fournirons une approche de coaching propice aux entraîneurs en herbe.

Shastri a déclaré: «Il s’agit d’un développement formidable et d’un potentiel énorme. Je réalise personnellement le grand rôle des pratiques d’entraînement standardisées et systématiques pour amener le cricket indien à son statut et à ses capacités actuels. De telles initiatives jetteront les bases d’une nouvelle croissance du plus grand sport indien. »

Le programme de certification sera développé par Kinjal Suratwala, ancien responsable de la formation des entraîneurs à la National Cricket Academy, avec les conseils de Shastri, Arun et Sridhar. Le programme de certification est parfait pour les amateurs d’entraîneurs qui souhaitent faire progresser leurs ambitions avec une connaissance et une compréhension plus approfondies du sport et des nuances de l’entraînement. La certification Ironwood Cricket Coaching sera un mélange de méthodologies, de techniques et d’outils de coaching numérique et sur le terrain.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.