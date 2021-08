Coal India augmente son approvisionnement en carburant à 1,7 MT par jour

in

“Dans les prochains jours, les approvisionnements des compagnies charbonnières vers les centrales électriques devraient encore s’améliorer pour rester aux côtés de la nation pendant ces mois critiques de mousson et répondre à la demande du secteur électrique”, a-t-il déclaré.

Le ministère du charbon a déclaré mardi que l’entreprise publique Coal India (CIL) avait augmenté son approvisionnement en charbon à 1,7 million de tonnes par jour au cours des cinq derniers jours d’août pour faire face à la pénurie de matières premières pour alimenter l’électricité. Le prélèvement moyen enregistré en août de l’année dernière était de 1,4 million de tonnes par jour.

Sur les 1,7 million de tonnes cette fois-ci, 1,4 million de tonnes ont été acheminées quotidiennement vers le secteur de l’électricité.

“Tous les efforts sont déployés en coopération avec les autorités ferroviaires pour améliorer la répartition afin de répondre à la croissance sans précédent de la demande d’électricité à base de charbon”, a déclaré le ministère du charbon, ajoutant que la filiale de CIL, Mahanadi Coalfields, avait expédié un nombre record de 102 râteaux le 30 août.

Après que de nombreuses centrales se soient plaintes d’une pénurie de charbon due à une forte augmentation de la demande d’électricité, le gouvernement a décidé de réguler l’approvisionnement des centrales dont le stock de charbon est supérieur à 14 jours, et de l’envoyer aux centrales à faible stock. Selon les données du gouvernement, les unités d’une capacité combinée de 95 527 mégawatts (MW) avaient des stocks de combustible qui dureraient moins de huit jours au 29 août. Au 25 août, plus de 5 000 MW de capacité de production étaient déjà fermés, citant le charbon pénurie.

La pénurie d’alimentation électrique le 28 août était massive de 77,7 millions d’unités (MU), par rapport à la pénurie de 2,3 MU enregistrée le même jour en 2020 et de 18,9 MU en 2019. Cependant, le 30 août de cette année, la pénurie d’approvisionnement était de 10,4 MU. .

