Coal India augmentera son approvisionnement en carburant à 1,6 million de tonnes par jour d’ici fin octobre

in

Les stocks de charbon se situaient à un niveau confortable de 24 MT à fin juillet.

Coal India (CIL) a déclaré mercredi qu’en augmentant les taux d’expédition, elle avait fourni 1,4 million de tonnes (MT) de carburant par jour au cours des trois derniers jours. À partir d’octobre, la société vise à augmenter l’approvisionnement en charbon des centrales électriques à 1,5 MT par jour et atteindra 1,6 MT par jour d’ici la fin du mois.

Les centrales électriques d’une capacité combinée de 1 27 449 mégawatts (MW) avaient des stocks de combustible qui dureraient moins de huit jours au 28 septembre. Le gouvernement a déjà annoncé sa décision de réguler l’approvisionnement des centrales électriques à faible taux d’utilisation ayant un stock de charbon. de plus de 10 jours, et le combustible sera plutôt fourni aux centrales nécessiteuses avec un stock faible mais fonctionnant à un facteur de charge de la centrale élevé.

Les stocks de charbon se situaient à un niveau confortable de 24 MT à fin juillet. “Si les compagnies d’électricité avaient maintenu le stock normatif prescrit par le CEA de 22 jours, la situation de faible stock de charbon aurait pu être évitée”, a déclaré CIL. La demande d’électricité a connu une reprise robuste, menée par des précipitations stupéfiantes, des pics de température et la reprise de l’économie après la deuxième vague de Covid-19, contribuant à un faible stock de charbon dans les usines.

Même si la production de charbon connaît généralement une baisse saisonnière lorsque les pluies affectent la production, la production en juillet et août de cette année est restée élevée à 48 MT en moyenne, contre 41 MT historiques, ont noté les analystes de CRISIL. L’agence a déclaré que les stocks de charbon dans les centrales thermiques ne s’amélioreront que progressivement d’ici mars prochain, et pour l’exercice en cours, ils oscilleront autour de 10 jours par rapport à la moyenne sur deux ans d’environ 18 jours.

“Malgré les défis de la mousson et le non-paiement des cotisations impayées, CIL a fourni 226 MT de charbon aux services publics d’électricité d’avril à septembre 2021 (jusqu’au 15 septembre), ce qui est un niveau record enregistré pour cette période pour n’importe quelle année”, le producteur de charbon géré par l’État ajouté.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.