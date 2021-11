Coal India déploie des échantillonneurs tiers supplémentaires pour réduire le glissement de qualité

Bien qu’ils conviennent que la principale raison de la variation de qualité est la nature hétérogène inhérente du charbon indien ayant une différence de valeur calorifique du charbon extrait dans la même veine à différents points, ils allèguent que de nombreux fonctionnaires en charge du stock aux têtes de mine CIL sont forcé de mélanger le basalte avec du charbon dans le but de sur-déclarer.

Même si des problèmes de qualité ont commencé à surgir avec l’amélioration de l’approvisionnement de Coal India (CIL) dans le secteur de l’électricité, CIL affirme qu’il a été en mesure d’améliorer la conformité de la qualité même après les moussons, lorsque les risques de glissement de qualité sont accrus.

Un cadre de CIL a déclaré à Fe que jusqu’en août de cette année, la conformité des notes était de 63%, contre 60% au cours du même mois l’année dernière. Mais une section d’ingénieurs en électricité est d’avis que la position de stock moyenne actuelle des centrales électriques sur 7 jours avec environ 13,4 millions de tonnes contient beaucoup de basalte et de sol mélangés. Un tel charbon mélangé de basalte empêche le fonctionnement optimal des chaudières et les endommage également dans une certaine mesure.

Les basaltes se trouvent principalement dans les mines de la région de Rajmahal sous les gisements de charbon de l’Est (ECL) et ceux-ci sont éliminés sous forme de morts-terrains. Mais les usines principalement liées à l’ECL sont confrontées au problème, bien que la plupart des mines des autres filiales de la CIL soient sans basalte.

CIL a déclaré que la gradation des mines est déterminée chaque année par le Coal Controller’s Office, un organisme statutaire du gouvernement indien, et que CIL n’a rien à voir avec la gradation des mines. Néanmoins, au cours du dernier exercice, la qualité du charbon a reflété un bond positif, la conformité de la teneur s’étant améliorée à 63 % contre 59 % au cours de l’année précédente, selon l’analyse d’un échantillon tiers. CIL, jusqu’en août de cette année, a pu s’en tenir à sa conformité de grade de l’an dernier.

Le mineur de PSU a engagé deux autres agences d’échantillonnage et de test tierces de renommée mondiale, dont COTECNA Inspection India et SGS India, pour garantir un glissement de qualité moindre. Cet engagement a été fait en plus des agences existantes, à savoir le CSIR-CIMFR et le Quality Council of India, a déclaré un cadre du CIL.

CIL a constaté la qualité des approvisionnements au cours du dernier exercice, échantillonnant et analysant 487 MT contre 448 MT au cours de l’exercice 20. « L’échantillonnage jusqu’à la production était plus élevé au cours de l’exercice 21 et devrait être plus élevé à la fin de l’exercice en cours, bien que la production totale de cet exercice devrait dépasser le niveau de l’exercice 20 à 602 MT », a déclaré l’exécutif de CIL.

La production avec des mineurs de surface dans des mines à ciel ouvert (OC) implique une extraction sélective sans explosion conduisant à une production de charbon de meilleure qualité. Au cours de la première moitié de l’exercice en cours, environ 54 % de l’ensemble de la production d’OC a été réalisée par des mineurs de surface à 127,6 MT, soit une croissance de 11,6 % par rapport à 114,3 MT au cours de la même période de l’exercice précédent. Les mineurs de surface ont produit 279,92 MT au cours de l’exercice 21, soit 49 % de la production totale d’OC de la société à 569,77 MT. La croissance de la production des mineurs de surface était de 4 % par rapport à la production des mineurs de surface au cours de l’exercice 20.

Bien que CIL ait convenu qu’il pourrait y avoir un certain glissement de qualité pour la nature hétérogène du charbon indien, le glissement de qualité est tombé à 23% au cours des deux derniers mois de l’exercice 21, contre 43% au cours de la même période de l’exercice précédent. La société a obtenu un bonus de qualité net de 660 crore au dernier exercice, qui devrait être plus élevé à la fin de l’exercice en cours.

