Coal India enregistre des performances stables au deuxième trimestre et manque les attentes du marché

Coal India (CIL) a annoncé une performance financière stable pour le deuxième trimestre de l’exercice en cours, bien en deçà des attentes du marché avec un bénéfice net de 2 932,73 crores de Rs contre 2 951,60 crore de Rs au cours de la période correspondante de l’exercice précédent. Bien que le revenu total pour la période ait augmenté de 8,25 % pour atteindre 24 072,83 crores de Rs, les dépenses ont augmenté de plus de 12 %, à 20 424,52 crores de Rs, entraînant une baisse de 10 % du bénéfice avant impôt (PAT).

Le PAT du mineur PSU pour le trimestre jusqu’en septembre au cours de l’exercice en cours était de Rs 3 643,24 crore, contre Rs 4 060,79 crore au cours de la même période il y a un an.

La société a fait état d’une performance financière stable malgré le fait que les ventes aux enchères en ligne soient restées optimistes entre juin et septembre. Le revenu total de CIL pour le trimestre a augmenté en raison d’une augmentation soudaine de la demande à partir d’août après une vague de consommation réglementée du secteur de l’électricité entre novembre 2020 et juin 2021. Le secteur de l’électricité représente 80 % de la consommation de charbon de CIL.

Cependant, les revenus d’exploitation de la société pour le trimestre ont augmenté de 10 % à 23 291,08 crores de Rs contre 21 153,07 crores de Rs au cours du dernier exercice correspondant.

Pour la période semestrielle, le bénéfice net de CIL à Rs 6 106,88 crore a augmenté de 21% sur un revenu total de Rs 50 035,96 crore, enregistrant une croissance annuelle de 20,54 %. Le bénéfice avant impôts pour la période à Rs 7 978,81 crore a connu une croissance supérieure à 16%, bien que les dépenses à Rs 42 051 crore aient été plus élevées de 21% par rapport aux dépenses engagées au cours des six mois de l’exercice précédent.

Bien que le bénéfice par action à Rs 4,77 pour le trimestre à septembre soit resté stable, pour la période semestrielle se terminant en septembre, il est passé à Rs 9,91 contre Rs 8,16 au cours de la même période il y a un an.

Le mineur a informé les bourses qu’il n’a pas encore été en mesure de constituer le comité d’audit puisqu’il a nommé des administrateurs indépendants le 1er novembre. La firme a nommé six administrateurs indépendants.

