Coal India enregistre un capex record de Rs 13.115 cr en FY’21

Cela arrive à un moment où le Centre avait conseillé aux CPSE du pays d’augmenter leurs dépenses pour relancer l’économie.

Coal India a déclaré jeudi que ses dépenses en capital (capex) avaient été multipliées par plus de deux pour atteindre un sommet historique de Rs 13 115 crore au cours de l’exercice qui vient de s’achever. Le budget d’investissement initial sanctionné par CIL était de Rs 10 000 crore pour FY’21.

«Coal India Ltd (CIL) a plus que doublé ses dépenses en capital pour atteindre un sommet sans précédent de Rs 13 115 crore en FY’21…. Contre le capex de Rs 6 270 crore en FY’20, la société a enregistré une croissance de 109 pour cent au milieu de la crise de Covid », a déclaré la société dans un communiqué.

L’ensemble des dépenses en capital a été financé par des ressources internes. La croissance des Capex au cours des quatre trimestres de FY’21 a été significativement plus élevée par rapport à l’année précédente… », a déclaré CIL dans un communiqué.

Le capex comprenait l’achat de machines de terrassement lourdes à Rs 3 453 crore suivi d’un terrain à Rs 2 470 crore.

«Les investissements dans des coentreprises, proportionnellement à la participation de CIL, comme Talcher Fertilizers Ltd et Hindustan Urvarak & Rasayan Limited, représentaient Rs 2 194 crore. Les initiatives d’évacuation du charbon de CIL, qui comprennent la mise en place d’usines de manutention du charbon, des silos et la construction de voies d’évitement, ont représenté 1 398 crore de roupies. La construction de corridors ferroviaires et de lignes de chemin de fer a totalisé 1 166 crore de roupies, tandis que le reste était constitué par différents autres chefs », a déclaré la société.

