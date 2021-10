Coal India fournit 113 % du charbon sous contrat aux usines de la vallée de Damodar jusqu’à présent cet exercice

Au cours du troisième trimestre de l’exercice en cours, les besoins en charbon de DVC provenant de sources CIL ont été fixés à 16 râteaux par jour conformément au contrat. Les filiales de CIL fournissent 20 andaineurs par jour depuis cinq jours, chacun transportant environ 3 850 tonnes.

Coal India (CIL) a fourni 13,92 millions de tonnes (MT) de charbon aux centrales électriques de Damodar Valley Corporation (DVC) contre la quantité contractuelle au prorata de 12,34 MT, avec une matérialisation de 113% jusqu’au 24 octobre de cet exercice.

Les fournitures aux centrales thermiques de DVC étaient malgré les défis de la mousson et la vente de charbon en suspens d’environ Rs 1 500 crore. Il s’agit du montant impayé après que DVC a récemment payé Rs 1200 crore.

Selon les données du CEA/NPP, trois des sept centrales thermiques DVC n’ont pas de stock de charbon dans leurs centrales, trois ont un stock moyen de deux jours et une centrale a un stock de 25 jours, les sept centrales ayant en moyenne plus de stock de quatre jours.

CIL a déclaré avoir fourni des quantités adéquates de charbon aux usines de DVC. Ses filiales, CCL et MCL, ont proposé du charbon DVC via le mode route-rail (RCR) pour constituer un stock. La quantité offerte de CCL est de 50 000 tonnes et de MCL est de 1,24 lakh tonne. Alors que DVC a commencé à ramasser du charbon de CCL, il n’a pas encore commencé à en retirer de MCL.

Au cours du troisième trimestre de l’exercice en cours, les besoins en charbon de DVC provenant de sources CIL ont été fixés à 16 râteaux par jour conformément au contrat. Les filiales de CIL fournissent 20 andaineurs par jour depuis cinq jours, chacun transportant environ 3 850 tonnes.

Conformément aux exigences de râteau moyen par jour de BCCL, CCL, ECL et MCL soumises par DVC, Coal India augmentera ses approvisionnements à 27 râteaux par jour, a déclaré CIL.

