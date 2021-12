Coal India Limited prévoit un investissement de près de 20 000 crores pour augmenter la capacité d’évacuation

La société a également forgé quatre coentreprises ferroviaires avec Chattisgarh, Jharkhand et Odisha pour une mise de fonds de 11 656 crores de roupies pour déplacer 160 MTPA. (Image représentative)

Le mineur de PSU Coal India (CIL) a confirmé son intention d’investir 19 650 crores de roupies pour augmenter la capacité d’évacuation du charbon via le mode ferroviaire. L’augmentation déplacerait 330 millions de tonnes supplémentaires par an (MTPA) d’ici l’exercice 2024, le mineur augmentant considérablement sa production.

Les envois d’un volume accru par le mode ferroviaire proviendraient à la fois de projets d’expansion de nouveaux sites et de sites contaminés, dont certains sont déjà devenus opérationnels. CIL a déclaré qu’elle construisait trois lignes ferroviaires importantes à partir de ses propres fonds, sur la base d’un dépôt, à Central Coalfields (CCL) et à Mahanadi Coalfields (MCL) pour un investissement estimé à 7 994 crores de roupies. Les trois lignes auraient une capacité de transport de charbon de 170 MTPA.

La société a également forgé quatre coentreprises ferroviaires avec Chattisgarh, Jharkhand et Odisha pour une mise de fonds de 11 656 crores de roupies pour déplacer 160 MTPA. Environ 69 % de la production globale de charbon de CIL devaient provenir de CCL, MCL et SECL (South Eastern Coalfields Ltd) d’ici 2025. L’entreprise posait agressivement les bases d’une infrastructure d’évacuation dans ces bassins houillers, a déclaré un cadre supérieur de l’entreprise.

«Ces projets d’infrastructure ferroviaire renforceraient notre évacuation. Il est important de disposer d’un mécanisme de transport du charbon robuste pour faire face à l’augmentation des volumes de production dans les années à venir. Nous en posons les bases. » dit l’exécutif. Le doublement de la ligne ferroviaire Tori-Shivpur (CCL) avait déjà été mis en service en décembre 2019 et le triplement de la ligne était en cours. Le triplement améliorera l’évacuation à 100 MTPA des 32 MTPA existantes.

La ligne simple Jharsuguda-Barpali-Sardega (MCL) a été mise en service en avril 2018. Les travaux de construction pour le doublement de la ligne ainsi que le chargement du bulbe à Barpali et un complexe de survols à Jharsuguda étaient en cours. L’harmonisation des projets de connectivité du premier kilomètre (FMC) de Sardega (20 MTPA) et de Lajkura (15 MTPA) à la connectivité ferroviaire augmenterait la capacité de transport de MCL de 65 MTPA.

Les quatre coentreprises ferroviaires étaient à divers stades d’avancement avec le corridor ferroviaire principal de Kharsia à Dharamjaigarh, un tronçon de 74 km sous Chhattisgarh East Railway Ltd (CERL) à SECL, déjà opérationnel. CIL détient 64% du capital de ces JV, les 36% restants étant constitués par les PSU ferroviaires et les États respectifs.

À l’heure actuelle, le transport ferroviaire de CIL à partir de ses propres embranchements représente 56 % de son approvisionnement total. Si le chargement à partir de hangars à marchandises, de laveries privées et de MGR est également pris en compte, le pourcentage de mouvement ferroviaire du charbon augmente jusqu’à 79 %.

