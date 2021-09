Coal India priorise l’approvisionnement des centrales électriques avec des stocks allant jusqu’à six jours

in

Même par rapport à la période pré-pandémique d’avril à août 2019, lorsque les expéditions vers le secteur de l’électricité étaient de 190,7 MT, CIL a enregistré une croissance de 8 %.

Coal India (CIL) a donné la priorité à l’approvisionnement des centrales électriques qui ont des stocks pour durer de zéro à six jours, offrant du charbon « tel quel » via le mode rail-route à partir de sources où des stocks élevés sont disponibles. La société a identifié 23 mines de ce type transportant 40,3 millions de tonnes (MT) de stock au 16 août.

L’entreprise constitue des stocks dans les centrales électriques en mettant à disposition des sources alternatives d’approvisionnement en cas de pénurie dans les mines liées aux centrales. Le mineur de PSU s’est matérialisé à 104% au cours de la dernière semaine d’août avec un approvisionnement moyen par jour de 1,36 MT, contre l’exigence de 1,31 MT fixée par le CEA. La charge moyenne des trois derniers jours dans le secteur électrique est passée à 1,4 MT.

“Avec des plans pour augmenter la production, renforcer les infrastructures d’évacuation et un stock de charbon adéquat à nos puits, nous sommes prêts à répondre à toute augmentation de la demande de charbon du secteur de l’électricité”, a déclaré un cadre supérieur de CIL.

Bien que le secteur de l’électricité soit aux prises avec des stocks qui s’épuisent de son côté, la société a fourni 44 MT de charbon de plus au secteur entre avril et août de cette année qu’au cours de la même période il y a un an. Il a expédié près de 206 MT de combustible sec aux centrales électriques au charbon au cours des cinq premiers mois de l’exercice 22, affichant une croissance de 27 % par rapport aux 162 MT fournies au cours de la même période de l’exercice précédent.

Le prélèvement total de CIL a bondi à 259,3 MT entre avril et août 2021, contre 208,5 MT au cours de la même période l’année dernière, enregistrant une croissance de 24,4%. Le prélèvement s’est maintenu à 1,7 MT par jour au cours de la dernière semaine d’août. « Jamais en août d’aucune année précédente, les expéditions de la société n’ont dépassé 1,6 MT par jour. Avec le recul de la mousson, CIL vise à élever les expéditions à 1,8 MT par jour et au-delà en septembre », a déclaré l’exécutif.

CIL a produit 209,2 MT de charbon progressif jusqu’en août, enregistrant une croissance de 7 % en glissement annuel. Au cours de la dernière semaine d’août, CIL a augmenté sa production à une moyenne de 1,45 MT par jour. La production moyenne d’août n’a jamais été supérieure à 1,25 MT par jour au cours des quatre dernières années.

