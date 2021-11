Coal India Rating : acheter : la hausse des primes d’enchères électroniques est positive

Un chargeur frontal JC Bamford Excavators Ltd. (JCB) charge du charbon sur un wagon de fret au Tori Siding sur la ligne ferroviaire Tori-Shivpur, exploité par Indian Railways et financé par Coal India Ltd., à Chandwa, Jharkhand, Inde, jeudi , 17 mai 2018. La production et les expéditions de la mine d’État Coal India ont atteint des records saisonniers en juin, soutenues par la demande estivale des centrales électriques, les plus gros clients de l’entreprise. Photographe : Prashanth Vishwanathan/Bloomberg

Les primes d’enchères électroniques de COAL au T2FY22 ont été décevantes. Cependant, la direction a souligné que la prime actuelle est supérieure à 50% par rapport aux 15,3% annoncés dans son résultat du T2FY22. Il a relancé les enchères électroniques vers les secteurs non réglementés, ce qui devrait se traduire par une amélioration de la rentabilité. Mgmt s’attend à une hausse des prix pour compenser une augmentation des salaires, étant donné l’environnement actuel de forte demande et les prix internationaux élevés du charbon.

L’action se négocie à 3,4x/3x FY22e/FY23e EV/Ebitda, avec un rendement de dividende attrayant de 11%. Nous évaluons le stock à 4x FY23e EV/Ebitda avec un TP de `200. Nous maintenons notre cote d’achat, avec un TP révisé de `200/action (contre `185 plus tôt). Une augmentation de la demande de charbon du secteur de l’électricité, qui pourrait restreindre l’approvisionnement des secteurs non réglementés par le biais d’enchères électroniques, reste un risque majeur car elle pourrait nuire à la rentabilité.

Orientation pour FY22 révisée à la hausse

Ses prévisions d’expédition pour FY22 ont été augmentées à 660-670mt par rapport à ses prévisions précédentes de ~640mt. Ceci à la lumière d’une reprise de la demande, en particulier du secteur de l’électricité. Avec une reprise de la demande du secteur de l’électricité, l’approvisionnement des secteurs non régulés avait été réduit. La même chose a maintenant commencé à se redresser car la production et les expéditions se sont améliorées après la mousson.

Notre ASP e-auction FY22 à 1 650 est prudent, compte tenu de l’ASP e-auction Q2 de Rs 1 594/t (une prime de 15,3 % par rapport aux prix FSA), tandis que la prime actuelle par rapport à la FSA est d’environ 50 %. Nous voyons la possibilité d’une révision à la hausse de notre estimation pour l’exercice 22, si les primes actuelles des enchères électroniques se maintiennent, à condition que les volumes augmentent.

Des hausses de prix pour compenser la poussée des coûts salariaux

Le CHARBON a augmenté ses prix pour la dernière fois en FY18. Avec les négociations salariales en cours, nous nous attendons à ce que COAL annonce immédiatement une hausse des prix, qui devrait couvrir la masse salariale plus élevée et laisser une marge d’amélioration de la marge. Les créances se sont améliorées à Rs 120 milliards contre Rs 180 milliards à la fin de l’exercice 21, améliorant ainsi sa position de liquidité. COAL porte désormais un solde de trésorerie d’environ 300 milliards de dollars.

Le stock est disponible de manière attrayante à 3,4x/3x FY22e/FY23e EV/Ebitda. Alors que la demande devrait s’améliorer après la mousson, la seconde moitié de l’exercice est généralement plus solide par rapport à la première moitié pour le CHARBON. Le fort rendement du dividende de ~11% soutient la baisse.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.