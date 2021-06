Coal India rating – Acheter : un bon dernier trimestre pour l’entreprise

Le chiffre d’affaires/Ebitda/PAT de CIL pour l’EX21 s’est considérablement amélioré au S2FY21, mais était toujours inférieur de 6,3%/15,3%/23,9% en glissement annuel à Rs 900/186/127 milliards, respectivement, en raison de la gravité des bénéfices du S1FY21.

Coal India (CIL) a signalé un PAT supérieur aux estimations au T4FY21, soutenu par des volumes plus élevés, une meilleure réalisation du qoq et une baisse des impôts. À Rs 45,9 milliards, le PAT n’a baissé que de 0,8% en glissement annuel, malgré des dépenses contractuelles plus élevées et des autres revenus plus faibles en raison de la baisse du solde de trésorerie et de la baisse des taux. Le chiffre d’affaires était de 3,1% inférieur en glissement annuel à Rs 267 milliards car bien que la réalisation moyenne se soit améliorée de 5,4% en glissement trimestriel, il était toujours inférieur de 4,9% en glissement annuel à Rs 1 484/te. CIL a annoncé Rs 3,5 comme dividende final, portant le paiement FY21 à Rs 16/sh (rendement de 10% au CMP). Aidés par de solides PLF du charbon, une augmentation de la demande d’électricité et l’ouverture d’opportunités d’exportation, les primes des enchères électroniques devraient continuer de s’améliorer. Nous restons positifs pour un FY22 nettement meilleur. Maintenir Acheter.

Résultat Q4FY21 – Points clés à retenir

Les prélèvements se sont élevés à 165mnte, en hausse de 0,6% en glissement annuel. La production a été de 157mnte, en baisse de 4,8% en glissement annuel. Le PAT était supérieur aux estimations, principalement en raison de volumes globaux plus élevés, d’une amélioration du qoq des enchères en ligne, des réalisations de la FSA et de la baisse des impôts. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’est élevé à 267 milliards de roupies, soutenu par une augmentation des prélèvements mais affecté par une baisse de la réalisation moyenne de 4,9% en glissement annuel à 1 484 roupies/tonne.

L’Ebitda à Rs 63,8 milliards était meilleur que les estimations en raison d’un ajustement OBR inférieur (-43 % en glissement annuel). La réalisation du FSA (Rs 1.392/mnte) a été plus faible en raison de la hausse des ventes de charbon à faible teneur. Les primes des enchères électroniques ont augmenté de 20 % en glissement trimestriel à Rs 1 752/mnte. Les créances à la fin du 21 janvier étaient de 216 milliards de roupies contre 212 milliards de roupies à la fin du 20 décembre.

Bonne reprise au S2FY21 : le chiffre d’affaires/Ebitda/PAT de CIL au S2FY21 s’est considérablement amélioré au S2FY21, mais était toujours en baisse de 6,3%/15,3%/23,9% en glissement annuel à Rs 900/186/127 milliards, respectivement, en raison de la sévérité des résultats du S1FY21. La production/prélèvement n’a diminué que de 1%/1,3% en glissement annuel à 596mt/574mt. Les volumes d’enchères électroniques de CIL ont augmenté de 44 % en glissement annuel à 94,4 mnte. Les créances ont baissé à Rs 196 milliards par rapport aux sommets de Rs 238 milliards à la fin octobre.

Les réalisations continuent de s’améliorer : la réalisation des enchères électroniques de CIL s’est considérablement améliorée depuis qu’elle est tombée à 1 437 Rs/te au cours du T2FY21 à 1 752 Rs/te au T4FY21. Les volumes d’enchères électroniques ont également augmenté de 30% au cours de cette période pour atteindre 29mnte. Nous nous attendons à ce que les volumes et les réalisations des enchères électroniques continuent de s’améliorer et que les réalisations atteignent les niveaux d’avant Covid au cours des prochains trimestres.

Le dividende final de Rs 3,5 porte le paiement FY21 à Rs 16/sh : CIL a annoncé un dividende final de Rs 3,5/sh, portant le dividende total pour FY21 à Rs 16/sh, ce qui se traduit par un paiement de 78% sur FY21 EPS de Rs 20.6. À l’avenir, la stabilité des versements de dividendes de CIL se poursuivra et les versements seront de 2 à 3 fois par exercice.

Nous maintenons notre cote d’achat et notre TP basé sur DCF de Rs 234 pour Coal India, avec des estimations de prélèvement à 630mnte/660mnte pour FY22E/FY23E, respectivement. L’action se négocie actuellement à 5,5x P/E et 3x EV/Ebitda sur la base de l’exercice 23E avec 39% de RoE.

