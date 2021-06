Coal India va commencer à produire du CBM à partir du bloc de Jharkhand

in

Coal India (CIL) commencera à produire du méthane de houille (CBM) à partir de sa zone de concession sous Bharat Coking Coal (BCCL) dans le Jharkhand. C’est la première fois que le mineur de charbon produit du gaz à partir de filons de charbon, dans le cadre de ses plans de diversification pour produire de l’énergie propre à partir du charbon. L’extraction de CBM empêchera la libération de gaz dans l’atmosphère lors de l’extraction de charbon.

La société a déjà émis une lettre d’acceptation à un développeur CBM, sélectionné par le biais d’un processus d’appel d’offres mondial, ce mois-ci. CIL sera la troisième société après Great Eastern Energy Corporation ( GEECL) et Essar Oil and Gas Exploration and Production ( EOGEPL) à extraire le CBM des ceintures houillères de l’est de l’Inde.

Jusqu’en 2015, CIL n’était autorisé à extraire le charbon que de sa zone de concession. Mais le ministère du pétrole et du gaz naturel a autorisé le mineur de charbon à extraire le CBM sans aliéner les droits de bail, avec un avenant de n’impliquer qu’un PSU central ou étatique pour l’exploitation du CBM et que la participation majoritaire soit détenue par CIL.

Le Central Mine Planning and Design Institute, la branche conseil du CIL, a été impliquée en tant que principal organisme d’exécution pour le développement du CBM dans ses zones à bail. Environ 80% des zones de roulement de CBM relèvent du monolithe de charbon.

Un cadre de CIL a déclaré que le Jharia CBM Block-I représentera probablement un investissement de 1 880 crores de roupies selon le rapport de faisabilité du projet. Alors que BCCL investira 20 % du capital total requis, le promoteur investira le reste. CIL n’a pas divulgué le nom du développeur en citant des normes de non-divulgation, bien qu’il ait déclaré qu’un développeur indien avait reçu le travail.

Le bloc 1 de Jharkhand CBM dispose d’une base de ressources de plus de 26 milliards de mètres cubes (BCM) répartis sur une superficie de 27 km². La capacité de production moyenne a été fixée à 1,3 million de mètres cubes standard métriques par jour une fois que l’opération commerciale démarrera à partir de 2026. La durée de vie de ce projet d’extraction de méthane a été estimée à plus de 25 ans, a déclaré l’exécutif.

Le mineur de PSU a également lancé deux appels d’offres mondiaux ce mois-ci pour rechercher des développeurs pour deux autres projets CBM ayant un potentiel de ressources combiné de 2,7 BCM. Un bloc à Ranigunj sous Eastern Coalfields au Bengale occidental a une ressource de 2,2 BCM tandis que le bloc Sohagpur CBM sous South Eastern Coalfields à Chhattisgarh a une ressource de 500 millions de mètres cubes de méthane.

Le CBM produit peut être utilisé pour la distribution de gaz de ville ou distribué via le gazoduc GAIL, mis en service dans le cadre du projet Urja Ganga, aux utilisateurs potentiels de gaz.

