Coal India va installer 25 usines d’oxygène médical à travers l’Inde

Le mineur de PSU Coal India (CIL) installera 25 usines d’oxygène médical dans 22 hôpitaux, dont 20 produiront ensemble 12 700 litres d’oxygène par minute. Quatre autres usines produiront ensemble 750 mètres cubes par heure et une sera une usine de remplissage.

Sur les 25 usines, cinq seront installées dans les propres hôpitaux de CIL avec 332 lits en tout, et les 20 usines restantes seront installées dans 20 hôpitaux de district gérés par le gouvernement à travers l’Uttar Pradesh, le Bihar, le Jharkhand, le Maharashtra et le Madhya Pradesh. Les usines des hôpitaux de district seront mises en place dans le cadre du programme de responsabilité sociale d’entreprise de l’entreprise.

Sur les cinq hôpitaux internes de CIL, Northern Coalfields et Central Coalfields construiront chacun deux usines et Bharat Coking Coal en aura une.

«Les cinq usines appartenant au CIL seront installées avant juillet, par étapes, à partir de la première semaine de juin. Les usines soutenues par le CIL dans les hôpitaux de district devraient être achevées d’ici août », a déclaré un cadre supérieur de l’entreprise.

«Avec le gouvernement déclarant les mesures Covid comme thème commun de RSE pour le CPSES au cours de l’exercice 22, nous allons encore augmenter nos mesures de secours Covid», a déclaré l’exécutif, ajoutant que CIL injecterait Rs 35 crore pour mettre en place ces usines, dont 88% aller dans les hôpitaux autres que celui des cinq CIL. L’ensemble des 25 hôpitaux abritera 3 328 lits.

Le bloc d’alimentation basé à Kolkata a fourni des ventilateurs à l’hôpital de police de Kolkata dans le cadre de ses mesures de secours Covid.

CIL avait dépensé Rs 264 crore exclusivement sur les mesures de secours Covid, 50% de ses dépenses totales RSE de Rs 523 crore en FY 21. La société dispose de 2 324 bouteilles d’oxygène et 237 ventilateurs prêts à l’emploi dans ses hôpitaux.

Balmer Lawrie & Co, une autre PSU basée à Calcutta, installe cinq usines d’oxygène à adsorption à pression variable sur cinq campus hospitaliers gouvernementaux à Ballari, Bidar, Kalaburagi, Koppal et Raichur dans le Karnataka, a déclaré le porte-parole de la société.

