Coal India va utiliser des dumpers au GNL pour réduire le coût du carburant

“La société en association avec GAIL (Inde) et BEML a lancé un projet pilote de modernisation de kits GNL dans ses deux dumpers de 100 tonnes travaillant dans la filiale Mahanadi Coalfields Ltd”, indique le communiqué.

Le ministère du charbon de l’Union a déclaré que la société minière d’État Coal India (CIL) a lancé le processus de modernisation des kits de gaz naturel liquéfié (GNL) dans ses dumpers, ce qui l’aidera à réduire les coûts du diesel. CIL utilise plus de 400 millions de litres de diesel par an, avec une dépense annuelle de plus de Rs 3 500 crore. Si c’est le cas, le président et directeur général de CIL, Pramod Agarwal, a récemment déclaré qu’avec l’augmentation des prix des carburants automobiles à des niveaux record, CIL a perdu environ Rs 700 crore en raison des taux élevés de diesel au premier trimestre de l’exercice 22.

“La société en association avec GAIL (Inde) et BEML a lancé un projet pilote de modernisation de kits GNL dans ses deux dumpers de 100 tonnes travaillant dans la filiale Mahanadi Coalfields Ltd”, indique le communiqué.

Après modernisation, ces dumpers pourront fonctionner à la fois au GNL et au diesel. “La flotte de tombereaux consomme environ 65 à 75 % du diesel total consommé par l’entreprise et le GNL remplacera l’utilisation de diesel d’environ 30 à 40 % et réduira le coût du carburant d’environ 15 %”, a déclaré un cadre supérieur de CIL.

La société a récemment passé des commandes d’une valeur de 3 200 crores de roupies à la société de fabrication d’équipements miniers Belaz, basée en Biélorussie, pour 96 tombereaux afin d’accélérer la production dans ses bassins houillers. Il a fixé un objectif de dépenses en capital de 17 000 crores de roupies pour l’exercice 22, et une partie importante de ce montant sera dépensée pour des projets de diversification tels que l’énergie solaire, les centrales thermiques, la relance des usines d’engrais, le méthane de houille et l’achat de wagons de chemin de fer. Au cours de l’exercice 22, CIL prévoit d’acquérir des équipements de grande capacité d’une valeur de plus de 9 000 crores de roupies pour acheter une dragline, 35 pelles, 112 dumpers et 43 bulldozers.

CIL vise également à devenir une « entreprise à énergie nette zéro » d’ici 2024 en développant 3 000 MW de projets d’énergie solaire et en mettant en service des projets d’efficacité énergétique. La société a également constitué deux filiales : CIL Navikarniya Urja Ltd pour se lancer dans les énergies renouvelables et CIL Solar PV Ltd pour fabriquer des cellules et modules solaires photovoltaïques. CIL Solar PV Ltd demandera également des avantages dans le cadre du programme d’incitation lié à la production de Rs 4 500 crore du Centre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.